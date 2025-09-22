Grindeanu, atacat din nou din PNL după ce a spus că PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027. "Adică în momentele grele"

Autor: Adrian Zia
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:14
1245 citiri
Grindeanu, atacat din nou din PNL după ce a spus că PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027. "Adică în momentele grele"
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD FOTO: Hepta

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni, 22 septembrie, că „este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027”. PNL a venit imediat cu replica, prin liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, care a spus că, de fapt, social-democrații nu doresc să-și asume poziția de premier „în momentele grele pentru România”.

„Orice poziționare are legătură cu un grup sau altul care își revendică puterea în PSD”, a precizat Muraru pentru Digi24.

„Avem un protocol semnat. Este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027. Nu există acel scenariu în partid, nu au fost discuții despre acest scenariu cu președintele României”, a declarat luni, Sorin Grindeanu pentru sursa citată.

„Vreau să traduc declarația domnului președinte Grindeanu: Este exclus ca PSD să-și asume poziția de premier în momentele grele pentru România”, i-a dat imediat replica liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru.

PSD vede continuarea actualei coaliții de guvernare și fără Ilie Bolojan în poziția de prim-ministru. Astfel, senatorul Daniel Zamfir a declarat că „nimeni nu e de neînlocuit”, însă tot liberalii ar trebui să desemneze un prim-ministru. Pe de altă parte, liberalul Vasile Blaga a acuzat că social-democrații fac doar jocuri de imagine înaintea cursei interne pentru șefia partidului.

Criza din Coaliție a apărut după cererile PSD de a implementa anumite măsuri, precum continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan a prelungit-o doar până la 1 octombrie.

Totodată, Ilie Bolojan a transmis în timpul discuțiilor cu liderii PSD, USR și UDMR că nu va putea continua să-și exercite funcția și nici să implementeze măsurile promise, dacă cei din Coaliție nu susțin măsuri precum reforma administrației, contestată în special de social-democrați.

Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”
Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”
Liberalii au venit cu o replică, după ce primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat vineri, 19 septembrie, că, dacă premierul își dă demisia, nu va fi nicio criză în...
Nou scandal în Coaliție. Cu ce l-a mai înfuriat premierul Bolojan de data asta pe liderul PSD Sorin Grindeanu SURSE
Nou scandal în Coaliție. Cu ce l-a mai înfuriat premierul Bolojan de data asta pe liderul PSD Sorin Grindeanu SURSE
Un nou scandal a izbucnit în coaliția de guvernare, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, 16 septembrie, că îl va schimba pe șeful Vămilor. Anunțul l-a înfuriat pe...
#scandal coalitie, #grindeanu, #functia premier, #Alexandru Muraru , #reforma
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"
a1.ro
Gestul emotionant facut de Donald Trump pentru vaduva lui Charlie Kirk. Ce moment induiosator a avut loc la ceremonia omagiala
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Deputații dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Vânătoare de like-uri pe TikTok"
  2. Liderul UDMR Brașov, scos în cătușe de la Festivalul Zilele Culturii Maghiare. A refuzat să se legitimeze și a împins un polițist VIDEO
  3. Grindeanu, atacat din nou din PNL după ce a spus că PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027. "Adică în momentele grele"
  4. Un liberal acuză „acțiuni de sabotaj și slăbire” a Guvernului venite din interiorul coaliției: „Un act de iresponsabilitate politică”
  5. USR sare în apărarea ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după atacul PSD asupra ei: „E cel mai competent și curajos ministru”
  6. Deși ni se spune că nu sunt bani pentru burse, salarii și pensii, Guvernul alocă fonduri pentru bunăstarea unei companii private
  7. De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”
  8. Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, despre Ilie Bolojan: „Cred că nimeni nu este de neînlocuit. Coaliția trebuie să continue cu un premier PNL”
  9. Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025. Vlad Gheorghe: ”O nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari”
  10. Atac din PSD la ministrul Mediului. "Din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în această funcție"