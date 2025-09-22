Grindeanu, atacat din nou din PNL după ce a spus că PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027. "Adică în momentele grele"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni, 22 septembrie, că „este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027”. PNL a venit imediat cu replica, prin liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, care a spus că, de fapt, social-democrații nu doresc să-și asume poziția de premier „în momentele grele pentru România”.

„Orice poziționare are legătură cu un grup sau altul care își revendică puterea în PSD”, a precizat Muraru pentru Digi24.

„Avem un protocol semnat. Este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027. Nu există acel scenariu în partid, nu au fost discuții despre acest scenariu cu președintele României”, a declarat luni, Sorin Grindeanu pentru sursa citată.

„Vreau să traduc declarația domnului președinte Grindeanu: Este exclus ca PSD să-și asume poziția de premier în momentele grele pentru România”, i-a dat imediat replica liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru.

PSD vede continuarea actualei coaliții de guvernare și fără Ilie Bolojan în poziția de prim-ministru. Astfel, senatorul Daniel Zamfir a declarat că „nimeni nu e de neînlocuit”, însă tot liberalii ar trebui să desemneze un prim-ministru. Pe de altă parte, liberalul Vasile Blaga a acuzat că social-democrații fac doar jocuri de imagine înaintea cursei interne pentru șefia partidului.

Criza din Coaliție a apărut după cererile PSD de a implementa anumite măsuri, precum continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan a prelungit-o doar până la 1 octombrie.

Totodată, Ilie Bolojan a transmis în timpul discuțiilor cu liderii PSD, USR și UDMR că nu va putea continua să-și exercite funcția și nici să implementeze măsurile promise, dacă cei din Coaliție nu susțin măsuri precum reforma administrației, contestată în special de social-democrați.

