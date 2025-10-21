E iar scandal în Coaliție. PSD a părăsit ședința. De la ce s-au luat acum SURSE

Marti, 21 Octombrie 2025
Un nou scandal a izbucnit la ședința Coaliției de marți, 21 octombrie, după ce premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord să se organizeze un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților.

Bolojan ar fi refuzat propunerea venită din partea social-democraților și le-ar fi transmis acestora că se va ocupa tot el de noul proiect de reformă, după ce CCR a picat luni, 20 octombrie, legea pensiilor magistraților, scrie antena3.ro.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor de la Guvern, Grindeanu și oamenii săi s-ar fi ridicat de la masă și ar fi plecat din ședință după refuzul premierului.

Crearea unui astfel de grup ar duce la discuții îndelungate, după cum au arătat experiențe politice anterioare, ar fi spus premierul, iar el a declarat luni că reluarea proiectului respins de CCR pe motive de formă, nu de fond, este ”o necesitate”, scrie G4Media.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat tot luni, 20 octombrie, că va propune în ședința Coaliției formarea unui grup de lucru care să aibă un dialog și cu reprezentanții magistraților pentru o lege care să treacă de Curtea Constituțională.

„E clar că trebuie să existe și dialog. E clar că s-a mers cumva pe repede-înainte. Acest grup de lucru trebuie să aibă dialog cu asociațiile de magistrați și cu toți actorii relevanți din domeniu. (…) Trebuie discutată și cu IICCJ, CSM, asociațiile de magistrați”, a susținut Grindeanu, deși toate aceste asociații și instituții au respins orice modificare a privilegiilor candidaților.

Pe de altă parte, Bolojan a scris pe Facebook că ”reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”.

