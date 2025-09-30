"Figuri reşapate şi gălăgioase". Lider PNL, atac la social-democrații Adrian Câciu şi Marius Budăi. "Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie"

Autor: Adrian Zia
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 17:53
Marius Constantin Budăi, deputat PSD FOTO Facebook/Marius Constantin Budăi

Ionel Bogdan, liderul PNL Maramureș, a atacat violent marți, 30 septembrie, două nume din Partidul Social Democrat. Bogdan a spus că, dacă acesta este „Noul PSD”, tot cu Adrian Câciu și Marius Budăi în prim-plan, aceleași figuri ”reșapate și gălăgioase”, nu e de mirare că spațiul public e sufocat de aceleași teorii vechi.

El i-a criticat pe cei doi reprezentanți ai PSD, despre care a afirmat că zilnic par să concureze cu AUR, SOS sau alți opozanți de profesie, încercând să arate că sunt „vocea critică” a PSD.

”Dacă te uiți zilele acestea la știri, e imposibil să nu remarci aparițiile domnilor Câciu și Budăi. Zilnic par să concureze cu AUR, SOS sau alți opozanți de profesie, încercând să arate că sunt „vocea critică” a PSD”, a scris Ionel Bogdan într-o postare pe Facebook.

El a continuat: ”Dacă acesta este „Noul PSD”, dar tot cu Adrian Câciu și Marius Budăi în prim-plan – aceleași figuri reșapate și gălăgioase – atunci nu e de mirare că spațiul public e sufocat de aceleași teorii vechi, care ne-au dus și în trecut pe drumuri greșite”.

Președintele PNL Maramureș și-a exprimat convingerea că ”PSD are și oameni mai pregătiți și mai corecți față de partenerii politici sau sociali”.

”Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie și tot cei mai slabi ajung să dicteze tonul. Nu cred că asta arată că votul oamenilor a fost cu adevărat înțeles”, a mai acuzat Bogdan.

