Nou scandal în Coaliție. Cu ce l-a mai înfuriat premierul Bolojan de data asta pe liderul PSD Sorin Grindeanu SURSE

Un nou scandal a izbucnit în coaliția de guvernare, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, 16 septembrie, că îl va schimba pe șeful Vămilor. Anunțul l-a înfuriat pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care i-a reproșat premierului că nu e normal să nu-și anunțe înainte partenerii de coaliție în legătură cu astfel de schimbări majore.

„Combaterea evaziunii fiscale e o direcție importantă. Am pus presiune pe ANAF. E o nouă conducere, de mâine va fi o conducere nouă și la Vamă, în așa fel încât să fie combătută evaziunea în așa fel încât fiecare om care câștigă să plătească contribuția”, a spus Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

Liderul interimar al PSD ar fi spus iritat că șefia unui domeniu „mare și important” cum este Autoritatea Vamală Română reprezintă un subiect care trebuie discutat în coaliție, nu anunțat unilateral.

Premierul i-ar fi replicat lui Grindeanu că a fost vorba doar despre o demitere apolitică și că schimbarea șefului vămilor, Marcel Mutescu, este oricum atributul său.

Social-democratul ar fi insistat și i-ar fi spus premierului că „politică, apolitică”, toate aceste schimbări din astfel de funcții trebuie discutate în coaliția de guvernare, mai scrie sursa citată.

Nu doar Bolojan l-a enervat pe Grindeanu, ci și ministra Mediului, Diana Buzoianu, care l-a schimbat vineri seara, 12 septembrie, pe șeful de la Apele Române și a anunțat respectiva schimbare pe Facebook.

În acest sens, liderul PSD i-a făcut reproșuri omologului de la USR, Dominic Fritz.

