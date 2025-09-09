Nou scandal în Coaliție. USR atacă "vechile partide" că au făcut zid în jurul ASF. "Protecția politică funcționează la cel mai înalt nivel"

USR a acuzat marți, 9 septembrie, ”vechile partide” PSD, PNL și UDMR că au făcut zid în jurul ASF și au blocat audierea conducerii în Comisia de Buget din Parlament.

”Astăzi, vechile partide au blocat în cadrul Comisiei pentru buget din Camera Deputaților, o solicitare USR de a-l chema la audieri pe președintele ASF, Alexandru Petrescu, precum și pe vicepreședintele Sorin Mititelu, în contextul ultimelor dezvăluiri despre societățile de asigurări”, spune USR într-un comunicat oficial.

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a solicitat audierea conducerii ASF pentru a primi clarificări privind solvabilitatea și practicile societăților Grawe România, Axeria, Eazy, Hellas Direct și Dallbogg, dar și informații despre măsurile ASF pentru protecția consumatorilor, mai ales în contextul precedentelor crize din domeniul asigurărilor.

”Prin acest vot, PSD, PNL și UDMR arată că protecția politică pentru ASF funcționează la cel mai înalt nivel. În loc să răspundă întrebărilor legitime despre cum sunt supravegheate companiile de asigurări și cum sunt protejați consumatorii, preferă să ascundă responsabilitatea sub preș. Este un zid al tăcerii în jurul unei instituții care ar trebui să fie transparentă și responsabilă”, a declarat deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu.

Potrivit USR, din totalul celor prezenți, 10 deputați au votat pentru solicitare, în timp ce 18 s-au abținut, blocând practic dezbaterea publică pe tema situației pieței asigurărilor și a responsabilității ASF.

”USR atrage atenția că lipsa de transparență și refuzul audierilor publice riscă să repete scenariile de criză din trecut și să afecteze din nou milioane de consumatori din România”, transmite formațiunea.

