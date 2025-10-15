Ședință de coaliție încheiată cu scandal. PNL și USR s-au certat din cauza unei plângeri penale, PSD a părăsit sala

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 11:22
Ședință de coaliție încheiată cu scandal. PNL și USR s-au certat din cauza unei plângeri penale, PSD a părăsit sala
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu FOTO Hepta

Ședința de marți a Coaliției s-a încheiat brusc când s-a ajuns la subiectul alegerilor din Capitală. PSD a părăsit sala, nu înainte ca reprezentanții PNL să se certe cu cei ai USR pentru că deputatul Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

Reproșurile au venit din partea lui Cătălin Predoiu, care a spus că un astfel de act nu este normal. Reacția celor de la USR a fost că parlamentarii partidului au dreptul de a sesiza organele judiciare atunci când consideră că legea este încălcată, însă au recunoscut că gestul a inflamat contextul, arată stiripesurse.ro.

Reprezentanții PSD s-au ridicat și au părăsit sala. Atmosfera a rămas încărcată, iar ceilalți lideri au admis neoficial că nu se mai putea produce vreo decizie în acea configurație.

În aceeași întâlnire a existat un schimb de replici între Tánczos Barna și Varujan Pambuccian, în momentul în care acesta din urmă a remarcat că „nu putem decide fără PSD și ne aflăm într-un blocaj”. Potrivit relatărilor, Tánczos ar fi replicat că „ori fără PSD, ori cu PSD de față, tot în blocaj suntem.

Plângerea depusă de Ungureanu

Emanuel Ungureanu, deputat USR, a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, acuzându-i că nu respectă legea prin neorganizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși Legea nr. 115/2015 și codul administrativ impun acest lucru.

„Cu toţii avem obligaţia de a respecta Constituția și legile țării. În consecință, eu am constatat de câteva săptămâni că oamenii politici din fruntea statului vorbesc despre coaliție, despre orice, în afară de lege. Iar de la lege nu există nicio excepție”, a declarat Ungureanu, în cadrul unei intervenţii la Antena 3.

Emanuel Ungureanu a subliniat că orice decizie politică trebuie să se bazeze pe lege, nu pe înțelegeri între partide.

Deputatul a avertizat că amânarea alegerilor nu afectează doar calendarul politic, ci și încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

„Trebuie să știe că nimeni nu este mai presus de lege. Domnul Ilie Bolojan, pe care știți foarte bine că l-am susținut foarte mult, şi domnul Nicuşor Dan, care ar trebui să fie garantul Constituției, nu respectă legea, ceea ce este grav, pentru că ei sunt garantul că legea în țara asta este respectată. Pentru că, dacă nu respectă legea nici premierul, nici președinte, nici partidele politice, nici alte instituții, pe cale de consecință, omul de rând se întreabă dacă legea este făcută doar pentru negocieri politice”, a mai spus Ungureanu.

