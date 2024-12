Scandal în curtea unei biserici din Constanța. O femeie a încercat să oprească demolarea unor anexe construite ilegal VIDEO

Un scandal a izbucnit miercuri, 18 decembrie, după ce reprezentanţii Poliţiei Locale au mers să demoleze anexele unei biserici din municipiul Constanţa construite ilegal, iar o femeie s-a aşezat în faţa construcţiei pentru a împiedica operaţiunea de demolare.

Ea a fost îndepărtată de către poliţiştii locali.

În zona respectivă, Primăria Constanţa intenţionează să amenajeze un parc.

Reprezentanţii Poliţiei Locale au mers, miercuri, la biserica de pe strada Ştefăniţă Vodă din municipiul Constanţa pentru a demola mai multe anexe ilegale aflate lângă lăcaşul de cult.

Preotul Radu Herţeg, care slujeşte la această biserică, a declarat jurnaliştilor că în urmă cu două zile a primit decizia de demolare.

”Este vorba despre dărâmarea unei biserici care există aici de 22 de ani. Am fost înştiinţaţi doar verbal de către instituţia Primăriei cam de două săptămâni. Au venit reprezentanţi ai Primăriei, ne-au spus doar verbal. Nu am primit nicio hârtie sau notificare oficială. Am primit de-abia alaltăieri o decizie de demolare şi astăzi văd ca s-a pus în practică dispoziţia de demolare fără a ne înştiinţa că vin astăzi”, a afirmat preotul Radu Herţeg.

O femeie a încercat să împiedice operaţiunea de demolare şi s-a aşezat în faţa unei anexe, dar a fost îndepărtată de către poliţiştii locali.

Reprezentanţii Primăriei Constanţa susţin că axenele respective au fost ridicate ilegal şi că în zona respectivă urmează să fie amenajat un parc.

