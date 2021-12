Cum descrie presa din Italia scandalul provocat Diana Șoșoacă. „Jurnalista Lucia Goracci răpită și atacată de un senator anti-vax”

Scandalul dintre senatoarea Diana Șoșoacă și echipa de televiziune din Italia este prezentat pe larg de presa din Peninsulă. Jurnalista Lucia Goracci a relatat cu lux de amănunte evenimentul petrecut în România.

Incidentul s-a petrecut luni, 13 decembrie, fiind preluat de toate instituțiile media din Italia.

”Închiși în birou, bătuți și percheziționați. Așa s-a întâmplat cu o echipă de jurnaliști a Tg1 trimisă în România pentru a o intervieva pe senatoarea anti-vaxxer Iovanovici Șoșoacă. Conform celor relatate de corespondentul televiziunii publice, Lucia Goracci, jurnaliștii au avut voie să adreseze doar câteva întrebări cu privire la situația pandemiei din țară.

Senatorul a negat mai întâi cu fermitate însăși existența pandemiei apoi, urmărită de jurnalistă, a încuiat biroul și a sunat la poliție. Senatorul le-a cerut agenților care au intervenit cu promptitudine să percheziționeze echipa și să șteargă imaginile înregistrate. A fost nevoie de 8 ore, a spus Lucia Goracci, pentru ca situația să revină sub control grație intervenției ambasadei Italiei”, a scris lastampa.it.

Iar publicația Il Giornale titrează că Lucia Goracci, jurnalista care a vrut să povestească situația pandemiei de COVID-19 din România, a fost atacată de un senator român.

”Ce s-a întâmplat cu trupa RAI este foarte grav”, scriu jurnaliștii. ”România își cere scuze pentru atacul grav asupra corespondentei Rai Lucia Goracci și a colaboratorilor săi. Dacă Bucureștiul este încă Europa, astfel de evenimente nu trebuie să se întâmple. Un jurnalist răpit în biroul unui senator no-vaxx în timpul unui interviu, luat la pumni în fața poliției care ar fi trebuit să o protejeze și apoi să o percheziționeze și să o țină ore în șir în secția de poliție”, se arată într-o notă a executivului sindicaliștilor de la RAI, care concluzionează: „Ne așteptăm ca guvernul italian și Uniunea Europeană să ceară guvernului României explicații cu privire la cele întâmplate”.

Vestea s-a răspândit rapid și în presa românească. „Silvestru Șoșoacă, soțul Dianei Șoșoacă, a fost plasat luni sub control judiciar de procurori, care îl acuză că a atacat un polițist în urma unei ciocniri cu o echipă de jurnalişti străini care au venit să-l ia la interviu pe senator”

Jurnalista Tg1 Lucia Goracci răpită și atacată de un senator anti-vax în timpul unui interviu. Episodul este documentat cu un reportaj. Până la urmă echipajul are nevoie de intervenția ambasadei Italiei, scrie gazzettadifirenze.it.

In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'inviata Lucia Goracci, è stata aggredita e sequestrata da una senatrice no vax. Questo è il racconto dell'accaduto. pic.twitter.com/TNV2Y71MeE