Scandal diplomatic pe axa Berlin-Beijing. China respinge acuzațiile Germaniei de spionaj. "Invenţie pură" VIDEO

Acuzaţiile de spionaj venite dinspre Berlin, după ce săptămâna aceasta 4 cetățeni germani au fost arestați cu suspiciunea că ar fi lucrat în contul serviciilor secrete chineze, au fost desființate de Wang Wenbin, purtătorul de cuvânt al Ministerului de externe din țara asiatică, relatează AFP.

"Aşa-zisul scandal de spionaj chinez este o invenţie pură", a declarat Wenbin.

China has warned Germany not to damage bilateral relations, after four Germans were arrested on suspicion of spying for Beijing.

The so-called Chinese spy case is "pure fabrication," China's Foreign Ministry spokesman said. pic.twitter.com/QS95pLt2Wz