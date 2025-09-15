Băsescu, reacție la ironiile ambasadorului Rusiei în scandalul dronei intrate în spațiul aerian românesc: "Dacă o doboram, tăcea din gură"

Traian Băsescu, fost președinte al României FOTO Captură video stirileprotv.ro

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a afirmat luni, 15 septembrie, în legătură cu reacția ironică a Ambasadei Rusiei în cazul dronei intrate în spațiul aerian românesc, că se teme că își are baza în modul de a acționa al autorităților române. „Dacă le doboram drona, ambasadorul măcar tăcea, nu mai râdea de noi”, a spus Băsescu.

Întrebat, la Digi24, ce ar fi făcut el dacă era la Cotroceni, fostul președinte a răspuns „E al 20-lea incident. Nu se ajungea la acest număr, vă asigur!”. În opinia lui Băsescu, Rusia va mai supune „categoric” România la „astfel de teste”. „România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că e capabilă să-și apere în primă instanță cu forțe proprii spațiul aerian”, a punctat fostul șef al statului.

Ambasada Rusiei în România a susținut, într-un comunicat de presă, că incidentul cu drona intrată în spațiul aerian românesc este „o provocare intenționată a regimului de la Kiev”, care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse. În legătură cu convocarea ambasadorului Rusiei la MAE, Ambasada Rusiei precizează că protestul părții române, care l-a convocat la MAE pe ambasadorul rus la București, „a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”, având în vedere „lipsa unei confirmări obiective a provenienței rusești a aparatului zburător”.

„Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”, afirma Ambasada Rusiei în România.

Traian Băsescu a fost întrebat, luni, la Digi24, ce părere are despre reacția ironică a Ambasadei Ruse la București în cazul incidentului cu drona intrată neautorizat în spațiul aerian românesc.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de a acționa. Vreți să vă imaginați ambasada Rusiei dacă noi am fi doborât drona rusească? Credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? (...) Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”, a răspuns Băsescu.

Fostul șef al statului a precizat că securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian „sunt lucruri cu care nu se negociază”.

„Dacă ești capabil, îți aperi spațiul aerian, dacă nu ești capabil, se plimbă o dronă 50 de minute în spațiul tău aerian. Deci, multe nu sunt de comentat. Iar poveștile că am fi doborât-o, dar ne-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Letea... Astea sunt povești pentru noi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți aperi spațiul aerian”, a subliniat Traian Băsescu.

„În orice caz, România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că e capabilă să-și apere, în primă instanță, cu forțe proprii spațiul aerian. Și hai să fim cinstiți, dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării că drona a zburat la 300 de metri altitudine. Ce Dumnezeu faci cu un F-16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră la o altitudine de 300 de metri? Risti chiar aeronava. Deci, cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție. Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artileriei antiaeriene”, a punctat fostul șef al statului.

Întrebat ce ar fi făcut el dacă era la Palatul Cotroceni, Băsescu a răspuns: „Este al 20-lea incident. Nu se ajungea la acest număr, vă asigur, dacă eram la Cotroceni”.

Băsescu a adăugat însă că n-ar vrea să intre în acest subiect cu ce ar fi făcut și că „e târziu” să-și dea cu părerea ce-ar fi făcut.

„În orice caz, cei care trebuie să judece ce-i de făcut și ce mijloace reale avem să lovim dronele rusești sunt cei care se află pe funcție acum și ar fi extraordinar de bine dacă ar încerca să fie cinstiți cu populația și să spună ce putem, ce nu putem și ce ne trebuie. Poveștile cu ”n-am vrut să dăm foc la vegetația uscată”... Hai să fim serioși!”, a mai spus Traian Băsescu.

Fostul șef al statului consideră „ridicol” faptul că după atâta vreme nu există încă normele de aplicare a legii privind controlul utilizării spațiului aerian național.

„Dacă după ce, în cele din urmă, am avut legea, noi astăzi nu avem normele de aplicare și nici nu avem stabilite proceduri de reacție în diverse variante ale violării neautorizate a spațiului aerian al României, îmi pare rău, dar înseamnă că ne pasă prea puțin. Să nu se supere cei aflați în funcții, dar să spui că azi nu ai metodologia de aplicare a legii care te autorizează să-ți aperi spațiul aerian, mie mi se pare ridicol”, a subliniat Băsescu.

În opinia fostului președinte, „lucrurile sunt la nivel de minister al Apărării, de ministru” și nu trebuie neapărat să se aștepte ședința CSAT.

„Trebuie un ordin de ministru, cu caracter permanent și, dacă CSAT are altă părere, când se va convoca și va avea pe ordinea de zi metodologia, o va analiza și el. Dar până atunci, sunt specialiștii din MApN, fie că vorbim de inviolabilitatea teritoriului, a spațiului aerian sau a spațiului maritim, sunt comandamentele de armă care au toată știința de a stabili metodologia care poate fi aprobată de ministrul Apărării”, a conchis Traian Băsescu.

Drona rusească, interceptată în spațiul aerian al României
