Continuă scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. "Este o problemă de securitate națională"

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a intervenit în scandalul facturilor la energie. El a anunțat că a făcut o adresă foarte dură către ANRE, în care a cerut să verifice toți furnizorii, precizând că nu are cum să facă sesizări penale pentru situații care nu sunt documentate complet și, odată ce va aduce aceste date în fața CSAT, este convins că va avea toate instrumentele pentru fundamentare.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat la Antena 3 despre scandalul facturilor de energie emise cu întârziere de unele companii.

„Sunt două elemente. O dată, TVA-ul se aplică în momentul în care se emite factura, indiferent că vorbim despre energie, apă, canalizare, telefonie mobilă, internet și așa mai departe.

Doi, banii aceia nu se duc la furnizor, ci la stat, pentru că statul încasează, în definitiv, TVA-ul.

Trei, dacă au făcut acest lucru, au o problemă și vor fi sancționați de Protecția Consumatorului, Consiliul Concurenței și ANRE.

Eu am făcut o adresă foarte clară și dură către ANRE, prin care am cerut să verifice toți furnizorii, dacă există astfel de situații, și să aplice legea acolo unde este cazul”, a spus ministrul Energiei. Ivan a precizat că nu știe care a fost raționamentul furnizorilor, dar că aceștia nu au de câștigat din mecanismul respectiv, pentru că nu ei încasează acel 2%, ci banii merg la bugetul de stat.

Ceea ce reprezintă adevăratul risc, pe lângă creșterea TVA-ului, este modul în care astăzi se formează prețul, modul în care energia electrică ajunge la consumatorul final și devine aproape cea mai scumpă din toată Uniunea Europeană, în condițiile în care România, acum 10 ani, era exportator net de energie și avea printre cele mai mici prețuri la electricitate.

Am ajuns astăzi să importăm, în perioadele de consum maxim, până la 20% din energia necesară, să exportăm ziua, când soarele strălucește la fel și în România, și în Bulgaria, și în Ungaria, și în Austria, și să exportăm energie la prețuri ridicol de mici, pentru ca apoi să o importăm la prețuri de 700–800–1000 de ori mai mari, în intervalul 18–22”, a arătat ministrul.

El a adăugat că nu mai intră în detalii privind alte probleme sistemice care au dus la această situație: de la starea rețelelor până la angajamentele din planul de decarbonizare, prin care România s-a obligat să înlocuiască centralele pe cărbune în cinci ani cu alte capacități de producție de bază, dar care au întârzieri de peste 3–4 ani în implementare.

„Eu nu o să stau pasiv, doar să identific toate aceste situații care au făcut ca, în ultimii 10 ani, românii să plătească cele mai scumpe facturi la energie electrică și să mă lamentez. Nu. Am avut discuții cu ANRE, producători, furnizori și distribuitori de energie, am găsit o parte din soluții, am identificat instrumentele financiare prin care putem acoperi următoarele șase luni și următorul an și jumătate”, a subliniat ministrul Energiei.

Întrebat ce nereguli a descoperit, Bogdan Ivan a spus: „Eu nu sunt procuror, am alt rol: să găsesc soluții. Am venit aici pentru a vedea unde sunt problemele sistemice. Le-am identificat, erau cunoscute și înainte, și sunt convins că și miniștrii de dinaintea mea au avut bună credință în încercarea de a elimina cât mai multe dintre aceste probleme.

Dar, în momentul în care ne aflăm într-o perioadă extrem de complicată din punct de vedere economic, când puterea de cumpărare a românilor a fost foarte mult erodată în ultimele luni, când avem creșterea TVA-ului și a altor taxe și, pe deasupra, eliminarea schemei de plafonare a prețului la energie, punem o povară suplimentară pe fiecare român și pe fiecare companie”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a ținut să precizeze că ”aceasta este o problemă de securitate națională, în condițiile în care prețul energiei electrice influențează costul final al produselor cumpărate de români între 7% și 80%”.

”Fiecare creștere graduală a acestui preț este problematică, iar am arătat foarte clar că energia activă reprezintă sub 50% din prețul final”, a mai spus Bogdan Ivan.

Întrebat dacă a făcut sesizări penale în aceste cazuri, Ivan a răspuns: „Nu am cum să fac sesizări penale pentru situații care nu sunt documentate complet. Odată ce voi aduce toate aceste date în fața Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din care fac parte și ministrul Justiției, și structurile de informații ale României, sunt convins că vor avea toate instrumentele necesare pentru fundamentare. (…)

Am situații punctuale în care, în urma verificărilor recente, s-au constatat aspecte de competența organelor penale și, imediat, le-am trimis către acestea. Dar nu vreau să fac tam-tam și circ din aceste subiecte, ci să păstrez o discuție serioasă, despre soluții, în contextul în care mandatul meu este să găsesc soluții pentru creșterea capacității de producție și scăderea prețului”, a conchis ministrul.

