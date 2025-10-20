Nicușor Dan l-a pus la respect pe șeful ANAF în scandalul gem-TVA: "Nu putem să le spunem oamenilor să nu își facă acasă"

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 20:02
490 citiri
Nicușor Dan l-a pus la respect pe șeful ANAF în scandalul gem-TVA: "Nu putem să le spunem oamenilor să nu își facă acasă"
Președintele Nicușor Dan FOTO Facebook/Nicușor Dan

Șeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României. El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Declarația șefului ANAF a stârnit controverse și ironii. GAP-ul de TVA este o estimare folosită de Comisia Europeană pentru a arată diferența dintre taxa pe valoarea adăugată pe care statul ar trebui să o încaseze și cât încasează cu adevărat

Nicușor Dan a reacționat și el, luni seară, 20 octombrie, la ceea ce a spus Nica. Președintele susține că șeful ANAF a dat o declarație nefericită și l-a îndemnat pe acesta să intre tare peste marii evazioniști.

"A fost o declarație nefericită. O bună parte din TVA-ul care nu se colectează vine de la gemul din casă, dar asta nu înseamnă că trebuie să le spunem oamenilor să nu își facă gem sau țuică în casă. Trebuie să intrăm pe marea evaziune. Am avut discuții cu ministrul de Finanțe care coordonează activitatea asta. (...) Nu avem destui controlori la ANAF", a spus președintele Dan pentru observatornews.ro.

Adrian Nica a renunțat la gemul bunicii

Între timp, Adrian Nica, preşedintele ANAF, a revenit cu precizări vineri, 17 octombrie, după valul de ironii încasate după ce a declarat că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”. Șeful ANAF a insistat asupra faptului că instituția pe care o conduce nu intenţioneazã fiscalizarea autoconsumului populaţiei.

„Ca urmare a interpretărilor apărute în spaţiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificări, pentru corecta informare a opiniei publice: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu.

Declaraţia nu contestă decalajul de colectare la TVA al României, care reprezintă una dintre priorităţile majore în mandatul actual ANAF. Afirmaţia vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal - acela că baza impozabilă potenţială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situaţia României, valoarea totală a acestor elemente nefiind eliminată complet în procesul de estimare.

Decalajul fiscal (gap) reprezintă diferenţa dintre TVA potenţială, estimată pe baza conturilor naţionale (ESA 2010) şi TVA efectiv colectată la buget. Am declarat, astfel, că vizăm realizarea unor analize aprofundate pentru îmbunătăţirea metodologiei de calcul a gap-ului de TVA, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai fidel realităţile economice şi sociale din România. În prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potenţiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corespunzător specificului naţional”, a spus șeful ANAF.

Adrian Nica renunță la gemul bunicii: ”ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei”
Adrian Nica renunță la gemul bunicii: ”ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei”
Adrian Nica, preşedintele ANAF, a revenit cu precizări vineri, 17 octombrie, după valul de ironii încasate după ce a declarat că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la...
Vine ANAF să colecteze TVA de la bunicuțele care fac gem în casă? Cum i-a speriat șeful Fiscului pe români folosind termeni tehnici
Vine ANAF să colecteze TVA de la bunicuțele care fac gem în casă? Cum i-a speriat șeful Fiscului pe români folosind termeni tehnici
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României....
#scandal gem tva, #nicusor dan presedinte romania, #ANAF, #gap TVA , #ANAF
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sofer de autocar a murit, dupa ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reactia premierului
ObservatorNews.ro
Ajutor de sarbatori pentru 4,6 milioane de pensionari. Cati bani vor primi
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pedeapsă cruntă pentru Hamas după ce doi militari israelieni au fost uciși. IDF a lansat 153 de tone de bombe în Fâşia Gaza VIDEO
  2. Rușii extind zona gri din nordul Donbasului: presiunea asupra Lîmanului crește. Situație fragilă și la Pokrovsk
  3. Nicușor Dan l-a pus la respect pe șeful ANAF în scandalul gem-TVA: "Nu putem să le spunem oamenilor să nu își facă acasă"
  4. Războaiele informaționale ale viitorului vor fi o bătălie pentru controlul minții. Omenirea va trebui să creeze noi reguli ale jocului
  5. Panică la Caracal. Zeci de oameni evacuați dintr-un bloc după ce în zonă s-a simţit miros puternic de gaz. O persoană, transportată la spital
  6. Nicușor Dan, despre blocarea reformei pensiilor magistraților, de către CCR: "Cred că în anul 2025 problema va fi rezolvată". Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan
  7. China își scoate armele economice. Pârghiile cu care poate pune SUA în corzi - Analiză
  8. Theodor Paleologu critică extrem de dur decizia CCR privind pensiile speciale: "O crimă care pune în pericol însăși supraviețuirea democrației în țara noastră"
  9. CCR a explicat de ce a respins legea pensiilor magistraților. Tocmai a fost publicată motivarea
  10. Jaful de la Luvru. Bijuteriile ar fi fost furate la comandă, pentru rețeaua globală a pieței negre. „Un eșec de securitate care aruncă o imagine rușinoasă asupra Franței”

Ultimele emisiuni

Acum 36 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Acum 7 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026