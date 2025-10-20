Nicușor Dan l-a pus la respect pe șeful ANAF în scandalul gem-TVA: "Nu putem să le spunem oamenilor să nu își facă acasă"

Șeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României. El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Declarația șefului ANAF a stârnit controverse și ironii. GAP-ul de TVA este o estimare folosită de Comisia Europeană pentru a arată diferența dintre taxa pe valoarea adăugată pe care statul ar trebui să o încaseze și cât încasează cu adevărat

Nicușor Dan a reacționat și el, luni seară, 20 octombrie, la ceea ce a spus Nica. Președintele susține că șeful ANAF a dat o declarație nefericită și l-a îndemnat pe acesta să intre tare peste marii evazioniști.

"A fost o declarație nefericită. O bună parte din TVA-ul care nu se colectează vine de la gemul din casă, dar asta nu înseamnă că trebuie să le spunem oamenilor să nu își facă gem sau țuică în casă. Trebuie să intrăm pe marea evaziune. Am avut discuții cu ministrul de Finanțe care coordonează activitatea asta. (...) Nu avem destui controlori la ANAF", a spus președintele Dan pentru observatornews.ro.

Adrian Nica a renunțat la gemul bunicii

Între timp, Adrian Nica, preşedintele ANAF, a revenit cu precizări vineri, 17 octombrie, după valul de ironii încasate după ce a declarat că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”. Șeful ANAF a insistat asupra faptului că instituția pe care o conduce nu intenţioneazã fiscalizarea autoconsumului populaţiei.

Ads

„Ca urmare a interpretărilor apărute în spaţiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificări, pentru corecta informare a opiniei publice: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu.

Declaraţia nu contestă decalajul de colectare la TVA al României, care reprezintă una dintre priorităţile majore în mandatul actual ANAF. Afirmaţia vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal - acela că baza impozabilă potenţială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situaţia României, valoarea totală a acestor elemente nefiind eliminată complet în procesul de estimare.

Decalajul fiscal (gap) reprezintă diferenţa dintre TVA potenţială, estimată pe baza conturilor naţionale (ESA 2010) şi TVA efectiv colectată la buget. Am declarat, astfel, că vizăm realizarea unor analize aprofundate pentru îmbunătăţirea metodologiei de calcul a gap-ului de TVA, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai fidel realităţile economice şi sociale din România. În prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potenţiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corespunzător specificului naţional”, a spus șeful ANAF.

Ads