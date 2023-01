Prestația jalnică a unor aleși într-un consiliu local din Sibiu. Primar: „Am băut, no! În gură!” VIDEO

Unsprezece consilieri locali și primarul dintr-o comună sibiană s-au certat într-o ședință d îndată din acest an în cadrul căreia trebuiau să împartă bugetul.

Pentru că fac parte din partide politice diferite, neînțelegerile sunt mereu nelipsite chiar și în cazul celor mai mici comune, scrie Ora de Sibiu.

Un astfel de eveniment s-a întâmplat miercuri, 4 ianuarie, în localitatea Vurpăr, acolo unde, în cadrul unei ședințe de îndată, nimeni nu s-a înțeles cu nimeni.

Au existat înțepături directe, acuzații și chiar și jigniri. Pe ordinea de zi erau doar trei proiecte, chiar despre buget, despre care s-a vorbit prea puțin. Circul a primat.

Locuitorii comunei Vurpăr au vizionat cu indignare ședința de îndată a Consiliului Local de miercuri, iar asta din cauza certurilor dintre consilieri și primar, derulate timp de aproape o oră. Despre proiectele de pe ordinea de zi, ce făceau referire la buget, s-a vorbit prea puțin, în comparație cu șicanele și scandalurile personale.

Principalul motiv de ceartă: Ora la care au loc ședințele

Ședința a fost transmisă LIVE, pe Facebook, de către consilierul Gheorghe Popa (AUR). Încă de la începutul acesteia, aleșii locali au început să se certe din cauza orei la care sunt programate ședințele.

Au vorbit unii peste alții, au strigat, iar câțiva au cerut să adopte modelul Consiliului Local Sibiu. Ședințele ordinare să aibă loc în ultima zi de joi din lună și la aceeași oră de fiecare dată. Secretarul primăriei a intervenit, spunând că pentru acest lucru poate fi adoptată o hotărâre.

„Se poate veni cu o hotărâre de consiliu de modificare a regulamentului de organizare și funcționare, se modifică articolul x, în sensul că va avea următorul cuprins, cuprinsul pe care îl veți stabili dumneavoastră, și anume ora și ziua”, i-a îndrumat secretarul pe consilierii locali.

Amenințări fără rușine: „Te dau afară!”

După acest moment, au urmat înțepăturile și acuzele între consilierii locali și primar. Deși sunt colegi de partid, primarul Liviu Toma și consilierul Băra Bogdan Ilie (amândoi la PER – Partidul Ecologist), au fost primii care s-au luat la ceartă.

„E seară de chefuri în podul instituției, domnule primar?”, l-a întrebat Băra pe Toma.

„Ai ceva cu mine?”, i-a răspuns primarul.

„Eu? Dumneavoastră aveți ceva cu mine. Ați mers în tot satul să le ziceți la oameni să nu mai meargă la mine la magazin”, a spus consilierul Băra.

„Eu sunt președinte de filială și te dau afară!”, i-a răspuns primarul colegului său de partid.

Discuțiile au continuat între primar și consilierul Gheorghe Popa de la AUR. Acesta din urmă l-a întrebat pe edil care a fost motivul pentru care a absentat la ultima ședință din luna decembrie. „Am băut, no! În gură!”, i-a replicat primarul.

Primarul susține că cei de la AUR fac circ

„De când am început mandatul, numai certuri avem cu consilierul Popa de la AUR. Ce au cei de la AUR la nivel național? Asta are și el. Așa îi place lui, să facă circ. L-a deranjat că am pus ședința de îndată și deși i-a explicat contabila motivul, că era necesară, el face totul în legea lui. Nu are treabă cu ședințele, el are treburile lui, asta l-a deranjat. Ședințele de îndată se convoacă de pe o zi pe alta, în timp scurt, că de aia sunt de îndată”, a spus primarul pentru Ora de Sibiu.

Gheorghe Popa de la AUR, nu a putut fi contactat.

Președintele ședinței, dificultăți de citire

Un alt motiv de cerată s-a datorat dificultăților de citire ale președintelui ședinței, consilierul Dorel Zămăcău.

Rolul acestuia era să citească de pe ordinea de zi proiectele de hotărâre, să le supună la vot și să își întrebe colegii dacă au intervenții.

Mai mulți consilieri l-au luat la rost, fiindcă nu a fost pregătit de ședință și nu a reușit să citească ce scria pe foaie. Secretarul comunei, dar și primarul, au încercat să îl ajute, însă colegilor nu li s-a părut adecvat. O oră s-au lungit consilierii pe cele trei proiecte.

„Nu mai văd deloc cu ochelari”, a spus președintele ședinței, consilierul Dorel Zămăcău (PER – Partidul Ecologist).

„Cum vedeți să conduceți (n.red.: mașina)?”, l-a întrebat Popa de la AUR.

„Lasă, domne, că acolo văd!”, i-a răspuns Zămăcău.

Au continuat în aceeași notă minute bune. Zămăcău se chinuia să citească, consilierii îl întrerupeau, iar secretarul îi șoptea ce să spună. După aproape o oră, cele trei proiecte de pe ordinea de zi au fost adoptate, în ciuda certurile care au acaparat ședința, a mai transmis Ora de Sibiu.

