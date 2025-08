Eforturile președintelui SUA de a se distanța de Jeffrey Epstein continuă să se năruie. Trump: Au înnebunit complet și joacă o altă farsă

Numele președintelui SUA, Donald Trump, a apărut pe o listă de colaboratori pentru un album care sărbătorea cea de-a 50-a aniversare a finanțatorului căzut în dizgrație Jeffrey Epstein, dovadă că acesta a participat la colecție, chiar dacă a negat că a semnat un bilet și un desen cu conținut sexual sugestiv.

Președintele susține că scrisoarea pe care i-ar fi scris-o lui Epstein cu ocazia celei de-a 50-a aniversări este „falsă”, însă noi fotografii și descrieri din The New York Times și The Wall Street Journal, publicate joi, sugerează că există „albumul aniversar”.

Pe lângă dovezile că a scris un bilet, Trump se afla pe o listă de colaboratori pentru albumul din 2003, care includea numele a zeci de cunoștințe ale lui Epstein, conform relatărilor din The New York Times și The Wall Street Journal, publicate joi, scrie publicația Daily Beast.

Potrivit unor surse care au vorbit cu The Journal, complicea și fosta iubită a lui Epstein, Ghislaine Maxwell, a cerut ajutorul mai multor persoane, inclusiv asistenți, pentru a realiza albumul.

O scrisoare scrisă de mână de Maxwell care a prezentat albumul a fost evidențiată în articolul din The Times. Scrisoarea spune: „ideea din spatele acestei cărți a fost pur și simplu să adune povești și fotografii vechi pentru a-ți readuce în minte locuri, oameni și diferite evenimente”.

„Unele dintre scrisori își vor atinge cu siguranță scopul propus - altele, ei bine... va trebui să le citești ca să vezi singur”, se spunea în scrisoare. „Știu că îți va plăcea să parcurgi albumul și sper că vei avea la fel de multă plăcere citind-o pe cât mi-a plăcut mie să o compun pentru tine”.

În plus, fratele lui Epstein, Mark Epstein, a declarat pentru The Journal că își amintește că Maxwell a compus albumul pentru ziua de naștere a fratelui său. Mark a contribuit și el la album, a menționat ziarul.

The Times a publicat și ceea ce a spus că a fost o fotografie nedivulgată anterior cu Trump alături de Epstein și cântărețul James Brown.

Trump a lansat o tiradă Truth Social menționându-l pe Epstein la scurt timp după știrile publicate joi seară, scriind că „Democrații radicali de stânga fac tot ce le stă în putință pentru a distrage atenția și a obstrucționa atenția de la MĂREȚELE noastre șase luni de serviciu aduse Americii.”

„Au înnebunit complet și joacă o altă farsă Rusia, Rusia, Rusia, dar, de data aceasta, sub pretextul a ceea ce vom numi ESCROCHERIA Jeffrey Epstein”, a scris el.

Săptămâna trecută, The Journal a publicat o știre conform căreia Trump a contribuit la albumul aniversar de 50 de ani, scrisă cu conturul desenat al unei femei goale. Trump a spus că știrea era „falsă” și ulterior a intentat un proces împotriva ziarului și a proprietarului său, Rupert Murdoch.

„N-am scris niciodată un desen în viața mea. Nu desenez femei”, a spus el, chiar dacă există dovezi că a desenat o mulțime de schițe. „Nu este limbajul meu. Nu sunt cuvintele mele.”

În articolul său de joi, The Journal a scris că Trump a fost inclus în categoria „Prieteni” din albumul legat în piele, alături de fostul președinte Bill Clinton.

Un mesaj scris de mână de Clinton în album, potrivit publicației The Journal, suna astfel: „Este liniștitor, nu-i așa, să fi rezistat atât de mult, de-a lungul anilor de învățare și cunoaștere, aventuri și [cuvânt ilizibil], și, de asemenea, să ai curiozitatea copilărească, dorința de a face o diferență și consolarea prietenilor”.

Contactat pentru comentarii, adjunctul șefului de cabinet al lui Clinton, Angel Ureña, a făcut trimitere publicației Daily Beast la o declarație din iulie 2019 în care se afirmă că fostul președinte „nu știe nimic despre crimele teribile pentru care Jeffrey Epstein a pledat vinovat în Florida acum câțiva ani sau despre cele de care a fost acuzat recent în New York”.

Declarația menționează că Clinton a făcut patru călătorii cu avionul lui Epstein în 2002 și 2003, însoțit de personal și de o echipă a Serviciului Secret, și că nu a vorbit cu finanțatorul căzut în dizgrație „de peste un deceniu”.

Potrivit The Journal, printre alți contribuitori la album s-au numărat miliardarul de pe Wall Street, Leon Black, creatoarea de modă Vera Wang, magnatul media Mort Zuckerman, fostul avocat al lui Epstein și Trump, Alan Dershowitz, și fostul director executiv al Victoria's Secret, Leslie Wexner.

Un avocat care a reprezentat peste 200 de victime ale lui Epstein, Brad Edwards, a declarat miercuri pentru MSNBC că „mai multe” victime au vorbit despre existența cărții, iar unele chiar au ajutat la compilarea acesteia. El a spus că moștenitorii lui Epstein dețin albumul.

Reprezentantul Ro Khanna, un democrat din California, a declarat ulterior că intenționează să ceară citarea moștenitorilor pentru album. Un avocat al moștenitorilor a declarat că se vor „respecta toate procedurile legale”.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Daily Beast de a comenta noile informații.

Într-o declarație pentru The Times, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, și-a reiterat afirmațiile anterioare conform cărora Trump l-a dat afară pe Epstein din Mar-a-Lago pentru că „este ciudat” și că „aceasta nu este nimic mai mult decât o continuare a știrilor false inventate de democrați și de presa liberală”.

Cheung a emis același mesaj marți, după ce CNN a publicat imagini cu Epstein la nunta lui Trump cu Marla Maples din 1993, adăugând o presiune suplimentară eforturilor lui Trump de a minimaliza legăturile dintre ei.

Secretarul de presă al lui Trump de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a trimis un mesaj către The Journal în care afirmă că „scrie încă o știre defăimătoare despre președintele Statelor Unite despre o presupusă scrisoare pe care nici măcar nu o au, pentru că președintele nu a scris-o niciodată”.

Epstein a împlinit 50 de ani în 2003, cu trei ani înainte de prima sa arestare. El a pledat vinovat în 2008 la acuzațiile de stat, inclusiv solicitarea de prostituție de la o minoră, și a executat o perioadă blândă de 13 luni într-o închisoare din comitatul Palm Beach.

În 2019, a fost arestat din nou și acuzat de infracțiuni federale de trafic sexual. A murit în închisoare în așteptarea procesului. S-a considerat o sinucidere, dar a dus la speculații substanțiale și teorii ale conspirației, alimentate chiar de Trump. Maxwell a fost condamnată în 2021 și execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru conspirație cu Epstein la abuz sexual și trafic de fete minore.

Președintele a repostat un tweet în 2019 care sugera că Bill și Hillary Clinton au fost implicați în moartea lui Epstein. Trump a sugerat ani de zile că elitele democrate din umbră fac parte dintr-un „stat profund” care lucrează pentru a-l submina, ceea ce s-a dovedit a fi o sursă de interes pentru baza sa electorală.

Această retorică s-a întors împotriva lui recent, după ce a refuzat să publice așa-numitele „dosare Epstein” pe care susținătorii săi le-au cerut.

Prietenia dintre Trump și Epstein în anii '80 și '90 a fost deja bine relatată, dar reînnoirea controlului media și furia susținătorilor săi cu privire la aceste dosare au aruncat o nouă lumină asupra relației lor.

