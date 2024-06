Scandal între locatarii unui bloc din cauza panourilor solare, montate doar de o parte din proprietari. Ce spun autoritățile

Proprietarii dintr-un bloc din centrul Craiovei sunt în conflict din cauza panourilor solare montate pe fațada blocului. Vecinii de la parterul și etajul unu al blocului M18D de pe strada A.I. Cuza se ceartă deoarece cei de la etajul unu și-au instalat panouri solare fără acordul vecinilor sau al asociației de proprietari, arată Gazeta de Sud.

Proprietarii de la etajul unu și-au montat inițial un panou pentru apă caldă, apoi au adăugat alte șase panouri solare pe fațada blocului. Vecinii de la parter susțin că nu au fost consultați în legătură cu această acțiune, iar fațada blocului este o parte comună care necesită acordul tuturor locatarilor.

Președintele asociației de proprietari, Dragoș Voinea, susține că proprietarul de la etaj nu a obținut nicio aprobare pentru montarea panourilor.

„Nu ştiu de ce aprobări are nevoie domnul, ştiu că de la asociaţia de proprietari nu are nimic, acord, aprobare. Către asociaţia de proprietari nu a venit cu nimic. Eu sunt preşedinte din 2017. Când am venit aici, panourile erau montate pe faţada blocului. Ulterior, a cumpărat şi dl. Rizea Radu spaţiul de la parter. Acum vrea să vândă şi din cauza acelor panouri şi-ar fi pierdut clienţii. Nu ştiu, el asta îmi spune şi tind să-l cred. Cei doi vecini au avut o relaţie bună, dar acum nu se mai înţeleg. Nu ştiu prea multe amănunte”, spune Dragoş Voinea, pentru sursa citată.

Radu Rizea este cel care a sesizat Poliția Locală Craiova și a cerut demontarea panourilor, dar vecinul său, Radu Mironovici, refuză să le dea jos. Rizea acuză că panourile solare montate fără autorizație afectează fațada apartamentului său și că vecinul nu a respectat legea.

"Eu deţin un spaţiu la parterul blocului. Deasupra mea locuieşte un domn care şi-a aşezat pe toată suprafaţa balconului, de fapt pe faţada blocului, panouri solare. O parte dintre aceste panouri acoperă şi parte din faţada apartamentului meu. În urmă cu peste un an de zile, am sesizat Poliţia Locală Craiova cu privire la faptul că în plin centrul Craiovei, pe strada A.I. Cuza, în blocul M 18D, vecinul de deasupra mea, respectiv etajul 1, îmi încalcă abuziv şi grav dreptul meu de proprietar, instalându-şi pe absolut toată faţada balconului său şi pe mare parte din faţada apartamentului meu şi a blocului, mai multe panouri solare şi pentru apă caldă. Acesta nu are acordul vecinilor, a asociaţiei de proprietari sau autorizaţie. Nu are nicio autorizaţie de construcţie, de la asociaţia de proprietari de care aparţinem, de la vecini, fără vreun proiect, de la nimeni, nimic. Poliţia locală l-a amendat şi l-a obligat să respecte legea. Nici în momentul actual, cu toate revenirile mele, nu s-a mai întâmplat nimic. Vecinul se numeşte Mironovici Radu şi susţine că nimeni nu-şi permite să-i dea lui panourile jos", spune Radu Rizea.

Mironovici susține că nu are nevoie de autorizație și că se judecă cu Poliția Locală în acest sens. Acesta afirmă că panourile solare sunt montate pe balconul său și că nu vede de ce ar trebui să le îndepărteze, considerând că aduc un aspect modern blocului.

Poliția Locală Craiova a constatat că panourile modifică arhitectura blocului și a sancționat proprietarul, cerându-i să intre în legalitate. Conform legii, orice intervenție asupra fațadei blocului necesită autorizație de la primărie și acordul asociației de proprietari.

Reprezentanții Primăriei Craiova subliniază că fațada blocului este o parte comună și că amplasarea panourilor solare fără acord și autorizație este ilegală.

Legea 196/2018 și Codul Civil specifică faptul că schimbarea destinației proprietății comune necesită acordul scris al tuturor coproprietarilor și obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor necesare.