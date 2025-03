Scandal în Parlamentul Serbiei. S-a aruncat cu grenade și fumigene, iar doi deputați au fost răniți. De la ce a pornit totul VIDEO

Scandal în Parlamentul Serbiei, după ce membrii opoziției au aprins grenade și fumigene în sala de plen, marți, 4 martie.

Se pare că dezbaterea din Legislativul de la Belgrad s-a transformat în haos, după ce opoziția a început să arunce cu sticle și alte obiecte.

În urma incidentului, doi deputați au fost răniți, iar unul dintre aceștia, Jasmina Obradovic, din partidul SNS a suferit un accident vascular cerebral. Obradovic se află în stare critică.

„Parlamentul va continua să lucreze şi să apere Serbia”, a declarat preşedinta Camerei Deputaţilor Ana Brnabic, în timpul sesiunii, conform Agerpres.

Several members throw smoke bombs, leading to major disruption and even a brawl during the session! pic.twitter.com/LAr2y7cJQm

Se pare că astăzi, 4 martie, Parlamentul Serbiei trebuia să adopte o lege de creștere a fondurilor pentru universități, una dintre principalele revendicări ale studenților care blochează facultățile încă din luna decembrie.

Tot astăzi, Parlamentul trebuia să ia act de demisia prim-ministrului Milos Vucevic. Totuși, alte subiecte pe ordinea de zi au provocat furia opoziției care a dus la haos.

În sală s-a aruncat cu grenade, fumigene și sticle, iar liderii opoziției au suflat în vuvuzele ca să oprească orice tentativă de dialog.

Ana Brnabic, președinta Adunării Serbiei a fost învăluită de fum și a fost imposibil de auzit. Într-un final dezbaterile au fost suspendate din cauza scandalului din Parlament.

In the Parliament of Serbia, smoke pyrotechnics are thrown among the deputies. Never seen before pic.twitter.com/TX9xewOOVz