Bolojan le dă peste nas magistraților. "Justiția din România mai are de achitat niște datorii către cetățenii țării"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 22:34
1160 citiri
Bolojan le dă peste nas magistraților. "Justiția din România mai are de achitat niște datorii către cetățenii țării"
Ilie Bolojan/avocat în instanță / FOTO: captură video I. Bolojan (Facebook, Bloomberg), Unsplash, colaj Ziare.com

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri seară, 27 august, că există similitudini între politicieni şi magistraţi, arătând că atât unii, cât şi ceilalţi au primit din partea cetăţenilor onoruri şi câştiguri bune, însă nu au întors cetăţenilor acţiuni pe măsura a ceea ce au primit.

”Ştiţi, lumea politică se aseamănă cu cea din Justiţie. Noi, cei din politică, am primit de la cetăţeni funcţii, onoruri, uneori câştiguri bune şi nu le-am onorat ceea ce am primit în consecinţă, pentru că le-am făcut promisiuni pe care nu le-am respectat, ne-am angajat la lucruri pe care nu le-am mai îndeplinit ş.a.m.d., dovadă că o bună parte din cetăţeni şi-au pierdut încrederea în lumea politică şi în cea administrativă.

România a acordat Justiţiei independenţă, acesta este adevărul, a acordat câştiguri foarte bune, dar oamenii au nevoie de mai multă dreptate, de sentinţe mai corecte, de eficienţă în actul de justiţie şi din percepţia cetăţenilor români se vede că şi Justiţia din România mai are şi ea de achitat nişte datorii către cetăţenii ţării.

Spun aceste lucruri în mod simbolic şi dacă fiecare ne facem o analiză a minusurilor, ca sisteme, şi încercăm să le corectăm, înseamnă că vom crea condiţii pentru o ţară mai bună pentru cât mai mulţi dintre români”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3.

El a subliniat că proiectul pe care Guvernul îl propune şi care modifică atât condiţiile de pensionare pentru procurori şi judecători, cât şi modul în care sunt calculate pensiile acestora rezolvă unele inechităţi.

”E nevoie de o lege clară de salarizare care să nu mai permită declanşarea de procese în cascadă pentru creşteri de salarii. În aceşti ani am avut peste 23.000 de procese generate de magistraţi, care, bineînţeles, au fost câştigate cea mai mare parte şi care au făcut ca statul român să plătească două miliarde de euro doar din diferenţe salariale şi mai avem de plătit cam încă atât.

Este anormal să ai legi de salarizare neclare, care să permită astfel de abordări, şi e necesar ca în această toamnă să venim cu legi de salarizare care să fie simple, clare şi predictibile inclusiv în sistemul de justiţie, pentru a evita astfel de acţiuni”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul a reamintit că niciunul dintre sistemele de justiţie din Europa nu permite pensionarea magistraţilor la vârsta de 48 de ani, arătând că aceasta este ”o nedreptate”.

Bolojan a spus că acest aspect ţine de calitatea actului de justiţie, arătând că după 25-30 de ani de activitate o persoană se află la vârsta maturităţii din punct de vedere profesional.

În ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, prim-ministrul consideră ”o anormalitate” faptul că pensia magistraţilor este echivalentă cu cuantumul ultimului salariu, arătând că acest lucru nu se întâmplă nici în alte sisteme de pensii, nici în sistemele juridice din alte state.

Bolojan a amintit că pensia medie în magistratură, în România, este în prezent de 4.800-5.000 de euro, iar prin implementarea propunerilor de modificare aceasta va coborî la 3.200 de euro, în medie.

”Oricum, această pensie nouă va fi una foarte bună raportat la una medie din România, care este între 550 şi 600 de euro”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim sprijin al fraților noștri de peste Prut”
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim sprijin al fraților noștri de peste Prut”
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri, 27 august, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, că România va rămâne susţinător de neclintit al...
Protestele studenţilor nu se vor opri aici, avertizează Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti: „Anul universitar nu poate începe aşa!”
Protestele studenţilor nu se vor opri aici, avertizează Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti: „Anul universitar nu poate începe aşa!”
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) critică lipsa de interes a decidenţilor de la nivel naţional în privinţa nevoilor studenţilor, având în vedere...
#scandal pensii magistrati, #ilie bolojan premier, #justitie Romania, #datorii de achitat , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Contractul carierei: "desfiintata" pentru cum se imbraca, va prezenta in premiera o emisiune celebra
ObservatorNews.ro
ASF, ANRE si ANCOM avertizeaza "riscuri sistemice" daca li se taie din salarii. Sefii castiga 60.000 lei/luna
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Garda Națională, mobilizată pentru curățenie și proiecte de înfrumusețare în Washington D.C.
  2. Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
  3. Bolojan le dă peste nas magistraților. "Justiția din România mai are de achitat niște datorii către cetățenii țării"
  4. Un român care furase bijuterii de 400.000 de dolari a fost arestat în SUA. Se afla ilegal în țară. "Fiul de 10 ani al suspectului a fost găsit purtând un Rolex furat de 40.000 de dolari"
  5. Atacatorul care a măcelărit doi copii la școala catolică din Minneapolis a fost identificat. Era un transsexual cu probleme psihice, anti-Trump și anti-religie. Reacția președintelui SUA VIDEO FOTO
  6. Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
  7. Descoperire macabră în Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani și-a ținut în casă tatăl mort, timp de aproape nouă luni, doar ca să îi încaseze pensia. Cum au aflat polițiștii
  8. Ministrul Apărării compară pensia unui magistrat - 5000 de euro, cu indemnizația unui soldat care a luptat în Irak - 1000 de lei. "Situaţia pare un pic dezechilibrată"
  9. Simion îl imită din nou pe Trump. Ar vrea expulzarea a 5 pakistanezi care au vânat lebede pe Argeș. Președintele american acuza migranții din Haiti că mănâncă animale pe care le furau VIDEO
  10. Patru semne clare care îți arată că șeful tău îți poate afecta atât cariera, cât și sănătatea mintală. Cum să faci față