Înhăitarea politică din vârful CE Oltenia. “Curățenia” după accidentul soldat cu trei morți provoacă un nou scandal între PNL - PSD

Ministrul Energiei Virgil Popescu a cerut luni, 23 ianuarie, mai multe demisii la CE Oltenia, ca urmare a tragediei de la cariera Jilț Sud, în principal oameni din conducere care au legături cu PSD. De cealaltă parte, social-democrații au sărit la gâtul ministrului și cer demisia acestuia.

Anunțul lui Virgil Popescu vine după ce inițial a trimis Corpul de control la CE Oltenia. Astfel, acesta a cerut eliberarea din funcție a președintelui instituției, Daniel Burlan, dar și a lui Marius Negru, un alt membru al directoratului CE Oltenia.

„Punerea în pericol a vieţilor unor angajaţi care vin la muncă zi de zi pentru a-şi câştiga existenţa este inacceptabilă. Folosirea unor maşini cu o vechime, unele dintre ele de peste 40 de ani, este inadmisibilă. Vom continua, din punct de vedere administrativ, extinderea controlului cu privire la toate achiziţiile de la CE Oltenia, care se duc către carierele de exploatare a cărbunelui. Vrem să vedem exact ceea ce s-a întâmplat. Vrem să vedem de ce drumurile de acces în carieră nu au fost în bune condiţii”, a declarat ministrul.

Legăturile directorilor cu PSD

Marius Negru, unul dintre cei doi directori dați afară de către ministrul PNL, este finul președintelui PSD al Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu. Așa se explică astfel atacurile în rafală venite din partea PSD Gorj, care i-au solicitat în ultimele zile demisia de onoare a lui Virgil Popescu.

„Virgil Popescu, demisia! Eşti inuman! Politeţurile şi respectul nu îşi mai au rostul, pentru că PNL calcă pe cadavre şi târăşte prin mocirlă durerea salariaţilor şi a familiilor celor decedaţi, din 2019 încoace, din CE Oltenia. Drept dovadă, mesagerii lui de la Gorj mulţumesc lui Dumnezeu că nu a fost PSD la conducerea CEO, pentru că era compania în faliment”, afirma Cosmin Popescu cu o zi înainte de acțiunea ministrului.

Un alt social-democrat, deputatul de Gorj, Mihai Weber a scris pe pagina sa de socializare că „demisia este un act de onoare și un exemplu de urmat de către toți care se fac vinovați de ceea ce se întâmplă în activitatea minieră din cadrul Complexului Energetic Oltenia, de la cei care conduc Ministerul Energiei, până la ultimul angajat al companiei care are putere de decizie, numit doar pe criterii politice de PNL”. Atacurile la adresa lui Virgil Popescu, dar și a PNL au continuat cu alți social-democrați din Gorj care i-au inclus în insulte inclusiv pe ministrul de Interne Lucian Bode, ministrul Justiției Cătălin Predoiu sau premierul Nicolae Ciucă.

Aceasta nu este prima oară când PSD îl atacă în valuri pe ministrul Energiei Virgil Popescu, acesta fiind pe „lista neagră” a social-democraților încă de anul trecut, fiind criticat adesea în spațiul public de către membrii PSD.

PSD a ieșit iar la atac după „curățenia” lui Virgil Popescu

După ce în spațiul public s-a aflat că ministrul pregătește debarcarea a unor membri din conducerea CE Oltenia cu legături cu PSD, conducerea social-democraților a reluat atacurile la adresa ministrului, de data asta ele venind chiar de la centru. Luni, purtătorul de cuvânt al PSD Ștefan-Radu Oprea a precizat că Virgil Popescu ar trebui să-și dea demisia de onoare în cazul în care „nu este capabil” să ia măsurile care se impun. De cealaltă parte, liberalii îi acuză pe social-democrați că politizează scandalul.

„În chestiunea legată de CE Oltenia, eu am fost acolo împreună cu comisia economică şi am avut poziţii în decursul timpului, până să se întâmple această tragedie, în care am cerut ca lucrurile să se schimbe, inclusiv responsabilitate prin demisie, pentru că directorul general căruia i-a fost solicitată demisia acum a încercat să fie protejat până astăzi de către ministrul Virgil Popescu, iar şi în acest caz există o responsabilitate. Este evident că acolo numirile au fost făcute pe zona de partid, din partea PNL. (...) De aceea vorbim despre o responsabilitate şi despre faptul că trebuie să fie luate măsuri, iar dacă ministrul Virgil Popescu nu poate să o facă, onorabil ar fi să îşi dea demisia. Dar e un lucru pe care l-am spus demult, nu l-am spus acum pentru că s-a întâmplat o tragedie”, a afirmat Radu Oprea.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe a precizat că demisia de onoare trebuia să vină de la cei din conducerea CE Oltenia.

„În primul rând, dacă invocăm această tragedie şi vorbim despre onoare, cred că primul gest de onoare ar trebui să-l aibă cei de la Complexul Energetic Oltenia, care se ştiu cu musca pe căciulă şi care încearcă în momentul de faţă să să dirijeze politic acest scandal. Premierul Ciucă a cerut o analiză foarte clară şi la obiect. Nu au ce căuta siglele de partid aici, chiar dacă directorul acela este de la PSD şi îl are naş pe preşedintele CJ”, a afirmat liberalul.

Ciolacu este acuzat că a dirijat atacurile

Despre atacurile venite din zona PSD a vorbit și prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu, care l-a acuzat pe liderul PSD Marcel Ciolacu că el este cel care girează atacurile venite din teritoriu.

„Președintele PSD Marcel Ciolacu îi încurajează pe unii dintre reprezentanții săi în teritoriu să îi atace pe miniștrii PNL și pe reprezentanții administrației locale PNL. Este exclus ca șeful unei organizații slabe a PSD, cum este cea de la Giurgiu, să atace într-o postare trei miniștri ai PNL, si nu este prima dată, și nu doar pe miniștrii PNL. Altădată și pe reprezentanții PNL din conducerea Consiliului Județean Giurgiu, fără să aibă aprobarea Președintelui sau a conducerii centrale PSD”, a afirmat Motreanu pentru Digi24.

Acesta a mai explicat apoi că există diferențe mari între ceea ce declară Marcel Ciolacu în spațiul public și ce dirijează în spatele scenei, acuzându-l pe liderul PSD că îi încurajează pe liderii din eșalonul 2-3 al partidului să atace miniștrii PNL ori să-i încurajeze să facă oferte pentru „atragerea” unor primari PNL.

