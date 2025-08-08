După scandalul cu USR, social-democrații decid luni ce fac cu guvernarea. "Nu poți să nu observi că ne distanțăm tot mai mult în opinii"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 08 August 2025, ora 18:09
166 citiri
După scandalul cu USR, social-democrații decid luni ce fac cu guvernarea. "Nu poți să nu observi că ne distanțăm tot mai mult în opinii"
Bogdan-Constantin Matei FOTO Facebook Bogdan-Constantin Matei

Bogdan Matei, președintele ANS și fost senator PSD, a declarat vineri, 8 august, că discuțiile din interiorul PSD sunt normale și că, în ședința de luni, 11 august, se va discuta situația guvernamentală în general.

El a vorbit la B1TV și despre conflictul deschis dintre PSD și USR, subliniind că spiritele s-au încins din cauza unor declarații din partea Uniunii Salvați România, care au depășit anumite limite de respect.

“În primul rând, cred că sunt normale astfel de discuții în interiorul Partidului Social Democrat. Totuși, când se acutizează mult mai multe lucruri, sigur că în ședința de luni nu va fi abordat doar subiectul funeraliilor, pentru că așa este normal, să prezinți o situație reală a tot ceea ce s-a întâmplat în actul guvernamental, iar de la momentul în care au apărut și aceste funeralii, sigur că spiritele s-au încins, dacă pot să spun așa, și mai mult, pentru că am plecat de la o idee de ceea ce înseamnă respect reciproc între partidele politice.

Și cred că acest lucru din anumite declarații sau din anumite perspective ale liderilor, colegilor noștri de la USR au depășit anumite limite, chiar dacă, astăzi, prin purtătorul lor de cuvânt încearcă să ne spună că au respectat ad litteram textul legislativ”, a explicat fostul senator.

Șeful ANS a menționat pentru sursa citată și divergențele existente între PSD și USR privitoare la programul Anghel Saligny.

“Faptul că am avut divergențe majore și în ceea ce înseamnă programul Anghel Saligny, unde colegii noștri de la USR au avut un mesaj unitar, și anume acela că să blocăm sau să închidem sau să eșalonăm anumite lucrări în programul Anghel Saligny, fără să avem o dezbatere corectă, așa cum mai apoi a avut premierul României și nu numai cu toți decidenții de la nivel local și județean.

Și sigur că nu poți să nu observi că ne distanțăm tot mai mult în opinii, dar și în declarații, cele 2 partide, Partidul Social Democrat și USR. De altfel, aceste opinii diferite au existat mult mai acid înainte de a forma această coaliție, după care, dacă îmi permiteți, a fost, așa, un moment de așezare, dacă pot să spun așa”, a mai spus Bogdan Matei.

"E halucinant". Înmormântarea lui Iliescu cu funeralii de stat, criticată de Andrei Caramitru. "Dacă nu pupați moaștele lui, în genunchi ca la Parascheva, chemăm minerii"
"E halucinant". Înmormântarea lui Iliescu cu funeralii de stat, criticată de Andrei Caramitru. "Dacă nu pupați moaștele lui, în genunchi ca la Parascheva, chemăm minerii"
Continuă scandalul cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică, în contextul înmormântării lui Ion Iliescu cu funeralii de stat. După ce Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost...
Ion Iliescu, uitat de români la funeralii. Străzile Bucureștiului au fost pustii. La Coposu și Regele Mihai au ieșit în stradă zeci de mii de oameni FOTO
Ion Iliescu, uitat de români la funeralii. Străzile Bucureștiului au fost pustii. La Coposu și Regele Mihai au ieșit în stradă zeci de mii de oameni FOTO
Ion Iliescu, primul președinte post-decembrist al României, a fost înmormântat joi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima...
#scandal psd usr, #inmormantare ion iliescu, #program anghel saligny, #PSD iesire guvernare , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit sa foloseasca bomba nucleara comerciala

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. După scandalul cu USR, social-democrații decid luni ce fac cu guvernarea. "Nu poți să nu observi că ne distanțăm tot mai mult în opinii"
  2. "Cred că sunt singurul caz". Crin Antonescu nu vrea pensia specială de fost parlamentar. "Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan"
  3. Diana Buzoianu: „Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgenţă. Legislaţia obligă la numiri controversate”
  4. Dominic Fritz apără decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu: „La fel ca 99,9% din populație”
  5. Ministrul Apărării s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Coreea în România. Au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării
  6. "E halucinant". Înmormântarea lui Iliescu cu funeralii de stat, criticată de Andrei Caramitru. "Dacă nu pupați moaștele lui, în genunchi ca la Parascheva, chemăm minerii"
  7. Președinta POT: „Este o prostie să iei permisul unui om pentru neplata unei amenzi! Această măsură este ilegală și contrară practicilor europene”
  8. Când anunță Ciprian Ciucu dacă va candida la Primăria Capitalei. Edilul sectorului 6 așteaptă rezultatele unui sondaj de opinie
  9. Tren direct Kiev - București prin Chișinău. Câte vagoane va avea. Anunțul ministrei de Externe a României
  10. Purtătorul de cuvânt USR explică toate acțiunile partidului după moartea lui Ion Iliescu. Mesaj pentru PSD despre „lucrurile la care ne-am angajat împreună”