După scandalul cu USR, social-democrații decid luni ce fac cu guvernarea. "Nu poți să nu observi că ne distanțăm tot mai mult în opinii"

Bogdan Matei, președintele ANS și fost senator PSD, a declarat vineri, 8 august, că discuțiile din interiorul PSD sunt normale și că, în ședința de luni, 11 august, se va discuta situația guvernamentală în general.

El a vorbit la B1TV și despre conflictul deschis dintre PSD și USR, subliniind că spiritele s-au încins din cauza unor declarații din partea Uniunii Salvați România, care au depășit anumite limite de respect.

“În primul rând, cred că sunt normale astfel de discuții în interiorul Partidului Social Democrat. Totuși, când se acutizează mult mai multe lucruri, sigur că în ședința de luni nu va fi abordat doar subiectul funeraliilor, pentru că așa este normal, să prezinți o situație reală a tot ceea ce s-a întâmplat în actul guvernamental, iar de la momentul în care au apărut și aceste funeralii, sigur că spiritele s-au încins, dacă pot să spun așa, și mai mult, pentru că am plecat de la o idee de ceea ce înseamnă respect reciproc între partidele politice.

Și cred că acest lucru din anumite declarații sau din anumite perspective ale liderilor, colegilor noștri de la USR au depășit anumite limite, chiar dacă, astăzi, prin purtătorul lor de cuvânt încearcă să ne spună că au respectat ad litteram textul legislativ”, a explicat fostul senator.

Șeful ANS a menționat pentru sursa citată și divergențele existente între PSD și USR privitoare la programul Anghel Saligny.

“Faptul că am avut divergențe majore și în ceea ce înseamnă programul Anghel Saligny, unde colegii noștri de la USR au avut un mesaj unitar, și anume acela că să blocăm sau să închidem sau să eșalonăm anumite lucrări în programul Anghel Saligny, fără să avem o dezbatere corectă, așa cum mai apoi a avut premierul României și nu numai cu toți decidenții de la nivel local și județean.

Și sigur că nu poți să nu observi că ne distanțăm tot mai mult în opinii, dar și în declarații, cele 2 partide, Partidul Social Democrat și USR. De altfel, aceste opinii diferite au existat mult mai acid înainte de a forma această coaliție, după care, dacă îmi permiteți, a fost, așa, un moment de așezare, dacă pot să spun așa”, a mai spus Bogdan Matei.

