Un nou scandal sexual în fotbal. Însoțitoarele de zbor l-au surprins pe oficialul federației, la clasa business. Bărbatul a fost reținut și condamnat

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 10:47
1556 citiri
Un nou scandal sexual în fotbal. Însoțitoarele de zbor l-au surprins pe oficialul federației, la clasa business. Bărbatul a fost reținut și condamnat
Imagine dintr-un avion FOTO Pixabay

Un înalt responsabil al Federaţiei Japoneze de Fotbal a fost reţinut într-un aeroport parizian şi condamnat în Franţa la 18 luni de închisoare cu suspendare, după ce a vizionat imagini pedopornografice la bordul unui avion, au anunţat surse judiciare, citate de lefigaro.fr.

„Faptele au fost descoperite de personalul navigant al avionului, care a dat alarma după ce a constatat că condamnatul viziona imagini cu caracter pedopornografic în avion”, a precizat pentru AFP parchetul tribunalului din Bobigny, confirmând o informaţie publicată de ziarul Le Parisien.

Masanaga Kageyama, directorul tehnic al Federaţiei Japoneze de Fotbal (Japan Football Association, JFA), a fost reţinut în timpul unei escale la aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle. El călătorea din Japonia în Chile, potrivit ziarului Le Parisien, care a dezvăluit cazul.

Luni, tribunalul penal din Bobigny l-a condamnat pentru importul, deţinerea, înregistrarea sau fixarea de imagini cu caracter pornografic ale unui minor sub 15 ani, la 18 luni de închisoare cu suspendare şi 5.000 de euro amendă.

Pedeapsa sa este însoţită de interdicţia de a exercita o activitate legată de minori timp de 10 ani. De asemenea, i se interzice să intre pe teritoriul francez pentru acelaşi număr de ani. Franţa l-a înscris, de asemenea, în registrul judiciar al autorilor de infracţiuni sexuale.

Federaţia japoneză de fotbal a declarat într-un comunicat că acordul său va fi reziliat cu efect imediat. „JFA consideră acest incident profund regretabil şi îşi prezintă sincerele scuze pentru îngrijorarea şi tulburarea cauzate”, a adăugat instituţia.

„Fotbalul face parte integrantă din societate. O astfel de situaţie nu se poate repeta. Trebuie să colaborăm cu toţii pentru a garanta respectarea deplină a regulilor şi a directivelor”, a declarat secretarul general al JFA, Kazuyuki Yukawa, în cadrul unei conferinţe de presă la Tokyo.

Potrivit cotidianului Le Parisien, însoţitoarele de zbor l-au surprins vizionând aceste imagini pe laptopul său, în clasa business a unui zbor Air France. În faţa lor, el a invocat o abordare artistică şi a asigurat că era vorba de fotografii generate de inteligenţa artificială.

Jurnalista de la Le Parisien prezentă la audiere luni a relatat că, în faţa instanţei, Kageyama a recunoscut faptele şi şi-a exprimat ruşinea, spunând totodată că nu ştia că acest lucru este interzis în Franţa.

Reţinut joi la coborârea din avion, el a fost plasat în arest preventiv, apoi în detenţie provizorie în timpul weekendului, până la audierea sa luni în faţa tribunalului penal din Bobigny. Odată condamnat, el a fost eliberat.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani nu s-a întors încă în Japonia, a declarat marţi Kazuyuki Yukawa.

Masanaga Kageyama era responsabil în cadrul JFA de punerea în aplicare a măsurilor menite să consolideze echipele de fotbal din Japonia, inclusiv echipa naţională, precum şi de formarea antrenorilor şi educarea tinerilor jucători.

El însuşi a fost fotbalist profesionist în J-League şi antrenor al mai multor cluburi din acest campionat. De asemenea, a fost managerul echipelor japoneze sub 20 de ani.

A venit pedeapsa pentru antrenorul naționalei României după ce acesta și-a ieșit din minți și a făcut un gest necugetat
A venit pedeapsa pentru antrenorul naționalei României după ce acesta și-a ieșit din minți și a făcut un gest necugetat
Selecționerul naționalei de handbal a României, George Buricea, și-a lovit un jucător în timpul unui meci de campionat. Momentele tensionate au avut loc la partidă dintre CSM Vaslui și...
O legendă a Barcelonei a spus adio fotbalului. Anunțul jucătorului de la Inter Miami
O legendă a Barcelonei a spus adio fotbalului. Anunțul jucătorului de la Inter Miami
Fundaşul stânga Jordi Alba (36 de ani) a anunţat marţi, într-un videoclip postat pe reţelele sociale, că va pune capăt carierei sale la sfârşitul sezonului din Major League Soccer (MLS)...
#scandal sexual, #fotbal, #Japonia, #federatie, #pedeapsa , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Conor McGregor si-a primit sentinta. In vara lui 2026 este asteptat la Casa Alba

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a fost surprinsă Nadia Comăneci. "Zeița de la Montreal" va avea propriul ei film
  2. Continuă telenovela ”Rațiu la FC Barcelona!” Fotbalistul român e marele favorit
  3. Un nou scandal sexual în fotbal. Însoțitoarele de zbor l-au surprins pe oficialul federației, la clasa business. Bărbatul a fost reținut și condamnat
  4. Fostul internațional român nu scapă de scandalul rușinos: ”Ce te uiți așa la mine?”
  5. Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. De unde a pornit și ce afaceri are
  6. Unde se vede la TV meciul România - Moldova, înaintea asaltului decisiv pentru Mondiale
  7. "Noi n-am avut-o la suflet pe Simona și asta îi plăcea Soranei. Ea era la cuțite cu Halep"
  8. Lovitură dură pentru Conor McGregor: 18 luni de suspendare din UFC!
  9. Ilie Dumitrescu a anunțat cele cinci echipe sigure de play-off: „Una singură mai e!”
  10. Ofertă concretă de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu! Ce echipă a oferit această sumă impresionantă