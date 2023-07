”M-am culcat cu 1.500 de femei”. Scandal în Italia după declarațiile vulgare ale unui ministru, fost amic al lui Berlusconi VIDEO

Opoziţia din Italia cere demisia lui Vittorio Sgarbi, membru al guvernului în vârstă de 71 de ani, fost prieten cu Silvio Berlusconi.

Sgarbi, care este ministrul adjunct al Culturii, a stârnit un scandal prin declarațiile făcute cu puțin timp în urmă la un eveniment al Muzeului Național de Artă Modernă, unde s-a referit la performanța sa sexuală, descriind organul sexual masculin ca fiind un „organ al cunoaşterii”.

Sgarbi, care este critic de artă, a avut anterior relații cu vedete porno în timp ce era prieten cu Siglio Berlusconi, și a fost implicat în infamele petreceri bunga-bunga, mulți cerând demisia lui.

În videoclipul prezenței viceministrului italian la eveniment, acesta poate fi auzit inițial spunând că „organul sexual masculin este un instrument de cunoaștere, de penetrare, ne ajută să înțelegem lucrurile mai bine”.

Apoi a spus că Berlusconi s-a culcat cu mai puțin de 100 de femei în viața sa, ceea ce pentru el este o „tragedie”. Sgarbi a fost întrebat despre numărul de femei cu care s-a culcat în viața sa.

„Nu am un instrument de măsurat (adică contorul penisului în original) așa că nu știu, dar pot estima o medie de trei femei pe lună și când eram activ am ajuns până la nouă pe lună. Deci el puțin 1.500 de femei” a răspuns ministrul adjunct al Culturii din Italia.

După ce videoclipul a fost publicat de La Repubblica, 44 de lucrătoare de la muzeul de artă modernă din Italia i-au cerut directorului să le apere. Opoziția a cerut demisia lui Sgarbi, invocând comentarii „sexiste”.

La rândul său, ministrul italian al Culturii, Gennaro Sangiuliano, a cerut să fie informat printr-o scrisoare de la directorii muzeului despre ceea ce a spus subordonatul său, subliniind că sexismul și blasfemia sunt inacceptabile la toate nivelurile, mai ales în domeniul culturii de la cineva care reprezintă instituţia.

Sgarbi, însă, a refuzat să-și prezinte demisia, susținând că cei ce-l critică sunt de stânga și încearcă să-l „anuleze”.

Vorbind pentru La Repubblica, el a susținut că ceea ce s-a întâmplat în muzeu a fost „o reprezentație între doi actori. M-au întrebat cu câte femei m-am culcat și i-am răspuns. Este libertatea de exprimare”. Potrivit acestuia, cererea de demisie este „cenzură și fascism absolut”.

Potrivit presei italiene, Sgarbi se află într-o relație „deschisă” cu actrița și modelul Sabrina Cole, în vârstă de 50 de ani. După ce a fost primar în orașul Salemi și-a pierdut postul când a declarat că Mafia a fost implicată în consiliul său municipal.

