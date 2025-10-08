Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 14:22
2395 citiri
Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată
Scandalul a izbucnit după ce călugărița a devenit geloasă pe o avocată Foto: Pixabay

Un scandal de proporții lovește Biserica Catolică din Peru, după ce episcopul Ciro Quispe López, acuzat că ar fi avut nu mai puțin de 17 amante, a fost forțat să-și dea demisia.

Totul a ieșit la iveală în urma unei greșeli fatale comise chiar de cleric, care a trimis fotografii și clipuri intime menajerei sale, în locul „iubitelor secrete”. Ancheta declanșată de Vatican a scos la lumină o rețea de relații amoroase, gelozii, acuzații de abuz de putere și chiar suspiciuni de delapidare, transformând cazul într-unul dintre cele mai controversate scandaluri ecleziastice din ultimii ani, arată Antena 3 CNN.

"O călugăriță, care era una dintre amantele lui Quispe, era geloasă pe o avocată cu care episcopul se mai întâlnea și a trimis informații despre relațiile lui unei a treia femei", a declarat o jurnalistă care a urmărit ancheta începută de oficialii de la Biserica Catolică.

Neagă acuzațiile, dar și-a dat demisia

Ciro Quispe López, în vârstă de 51 de ani, episcop al diecezei Juli din Peru, și-a înaintat acum demisia Papei Leon, după ce o anchetă a Vaticanului a intervievat trei dintre presupusele amante ale clericului, precum și pe menajera lui. Aceasta din urmă a furnizat detalii despre ceea ce a văzut în dormitorul episcopului peruan, conform sursei citate.

Slujitorul Domnului a negat acuzațiile, susținând că totul este o campanie de defăimare orchestrată de "mâinile întunecate".

Jurnaliştii de la The Times au scris că Vaticanul a început ancheta după o investigație realizată de Kevin Moncada, jurnalist la ziarul peruvian Sin Fronteras.

"În aprilie anul trecut, am primit informații că una dintre presupusele amante ale episcopului ajunsese practic la bătaie cu o altă tânără. Acesta a fost factorul declanșator. Cazul a ieșit la iveală pentru că femeile au aflat că episcopul se întâlnea cu mai multe dintre ele în același timp, ceea ce le-a înfuriat", a declarat jurnalistul Kevin Moncada publicației Hildebrandt.

Paola Ugaz, jurnalistă peruviană, a declarat că a avut acces la un document al Vaticanului care detalia investigația.

Călugărița era geloasă pe o avocată

Ea a spus pentru The Times: "O călugăriță, care era una dintre amantele lui Quispe, era geloasă pe o avocată cu care episcopul se mai întâlnea și a trimis informații despre relațiile lui unei a treia femei, care a ajuns, apoi, să se certe cu avocata. A fost o adevărată telenovelă, dar a scos la iveală și un grav abuz de putere. Multe dintre cele 17 femei s-au temut să vorbească, fiind intimidate de el".

Se spune că Vaticanul a studiat mesajele audio, fotografiile și videoclipurile amoroase trimise de episcop femeilor. Publicația peruană Infobae a raportat că episcopul a confirmat într-un mesaj că a întreținut relații sexuale în reședința sa oficială.

Jurnalista Paola Ugaz a mai povestit că Quispe a făcut greșeala de a trimite câteva videoclipuri și fotografii destinate amantelor sale menajerei sale, care s-a plâns imediat Bisericii Catolice.

Jurnalistul peruvian Kevin Moncada a spus că menajera a văzut păr de femeie în dușul episcopului. El a relatat că ea a spus: "Cearșafurile lui aveau pete. A trebuit să curăț totul".

Quispe, care a fost numit episcop de Papa Francisc în 2018, a fost anchetat și de Vatican pentru presupusa delapidare a fondurilor bisericii. Ugaz a spus că Vaticanul a investigat acuzațiile potrivit cărora Quispe ar fi luat scaune dintr-o proprietate a bisericii pentru a le folosi într-un restaurant care făcea parte dintr-un lanț în care se spune că avea interese financiare.

"Lanțul se numește Patas Arriba, o expresie care înseamnă ”cu susul în jos”, dar care se traduce literalmente prin ”picioarele în aer”", a spus Paola Ugaz.

Jurnalista din Peru a mai precizat că, înainte de a părăsi funcția, Quispe a fost contestat de un grup de persoane din grupul indigen Aymara, care au susținut că el a cheltuit în mod necorespunzător fondurile Națiunilor Unite destinate sprijinirii proiectelor din comunitatea lor.

"El a restituit banii, ceea ce este rar în Peru, dar a făcut-o pentru că aceștia l-au amenințat că îl vor linșa, iar membrii grupului indigen Aymara sunt cunoscuți pentru faptul că își respectă cuvântul", a mai declarat Paola Ugaz.

Un nou scandal sexual în fotbal. Însoțitoarele de zbor l-au surprins pe oficialul federației, la clasa business. Bărbatul a fost reținut și condamnat
Un nou scandal sexual în fotbal. Însoțitoarele de zbor l-au surprins pe oficialul federației, la clasa business. Bărbatul a fost reținut și condamnat
Un înalt responsabil al Federaţiei Japoneze de Fotbal a fost reţinut într-un aeroport parizian şi condamnat în Franţa la 18 luni de închisoare cu suspendare, după ce a vizionat imagini...
Cristela Georgescu sare în apărarea preotului care a tras clopotele pentru soțul său. "A simțit greutatea de pe sufletul unui fiu al Bisericii Ortodoxe persecutat politic și hărțuit”
Cristela Georgescu sare în apărarea preotului care a tras clopotele pentru soțul său. "A simțit greutatea de pe sufletul unui fiu al Bisericii Ortodoxe persecutat politic și hărțuit”
Cristela Georgescu s-a arătat revoltată după ce a ieșit la iveală episodul în care preotul din Băneasa a tras clopotele la venirea soțului său la controlul judiciar. Soția fostului...
#scandal sexual, #preot, #calugarita, #avocata, #amante , #biserica
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum afla Rusia in timp real coordonatele antiaerianei ucrainene

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum știi că sistemul de asigurări de sănătate din Rusia se prăbușește: autoritățile vor să scoată bani de la șomeri
  2. Legea privind reforma în sănătate, declarată constituțională. De ce au respins judecătorii sesizarea AUR
  3. Cod roșu de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale, ninsori și vânt puternic în următoarele ore UPDATE
  4. Horațiu Potra vrea să scape de mandatul de arestare. Motivele invocate de avocații mercenarului lui Călin Georgescu
  5. Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată
  6. Ministerul Afacerilor Externe va ajuta la plata repatrierii românilor decedați în străinătate. Cine beneficiază de acest sprijin financiar
  7. Incendiu puternic într-un cartier din București. Focul s-a extins la patru locuințe
  8. Român arestat în Italia după ce a furat cutiile cu bacșișuri din două hoteluri
  9. Alertele meteo care au bulversat România. Cum explică specialiștii instituirea codurilor pe timpul ciclonului Barbara
  10. Bărbați cercetați pentru furtul unor plăcuțe de înmatriculare. Unul dintre ei voia să scape de închisoare și plănuia să le pună pe o altă mașină, cu care să fugă