Un scandal de spionaj ca-n filme zguduie Europa. Rețelele Rusiei, infiltrate la nivel înalt în Austria

Austria este zguduită de un un important scandal de spionaj, în urma unei anchete jurnalistice a săptămânalului german Der Spiegel şi site-ului independent rus The Insider, iar arestarea unui fost conducător al serviciilor secrete austriece, Egisto Ott, relevă o operaţiune de infiltrare rusească de mare anvergură şi lipsa controlului aparatului de securitate al Austriei, cu elemente demne de un roman de spionaj - un agent dublu, smartphone-uri cu date sensibile ”pescuite” din Dunăre care ajung pe mâna serviciilor secrete ruse, o fostă actriţă erotică devenită spioană, relatează RTBF.

Mandatul pe numele lui Egisto Ott, în vârstă de 61 de ani, care a fost arestat pe 29 martie, are 80 de pagini, potrivit The Associated Press, care a avut acces la el.

Fostul ofiţer din cadrul Oficiului Federal de Protecţie a Constituţiei şi luptă împotriva terorismului (BVT) a fost inculpat cu privire la transfer de date de pe smartphone-uri aparţinând mai multor oficiali austrieci de rang înalt Serviciului rus de securitate (FSB).

Totul a început în 2017, pe un braţ al Dunării, cu o excursie cu canoea a unor membri ai cabinetului ministrului de Interne de atunci Wolfgang Sobotka (ÖVP, conservator), la bordul căreia se afla şi Katharina Nehammer, soţia actualului cancelar Karl Nehammer.

Vrând să se ridice, ea a provocat răsturnarea ambarcaţiunii. Toată lumea a căzut în apă. Inclusiv telefoanele mobile.

Ads

Un informatician de la BVT este însărcinat să verifice dacă se pot salva date sensibile de pe telefoane, iar dacă nu să le distrugă. Însă, în loc să facă acest lucru, el copiază datele, potrivit unei anchete a cotidianului austriac Der Standard.

Egisto Ott a pus mâna pe ele şi le transmite în 2022 - contra cost - FSB-ului. Deși a fost, îndepărtat temporar din funcţie, Egisto Ott continuă să-i informeze pe ruşi în perioada 2017-2021, profitând de accesul său la baza de date confidenţiale a poliţiei austriece. El comunică cu FSB prin intermediul altui director al BVT, Martin Weiss, care transmite datele, la rândul său, lui Jan Marsalek, care pare să se afle în centrul acestei reţele.

Cu toate acestea, Jan Marsalek nu face parte din mediul spionajului. El este un finanţist, care a condus ani de zile gigantul german al plăţilor internaţionale Wirecard.

Wirecard se află în centrul unei fraude uriaşe care a izbucnit în 2020, în plină criză covid-19.

Jan Marsalek avea să dispară atunci de pe radare, odată cu câteva miliarde de dolari.

Ads

Aparent, el a fugit din Germania în Belarus şi s-ar fi refugiat de patru ani în Rusia, sub o falsă identitate de preot.

Potrivit anchetei The Insider şi Spiegel, Jan Marsalek era un spion de mulţi ani în serviciul Rusiei.

Acesta ar fi fost sedus de Natalia Zlobina, un fost manechin erotic care a devenit cunoscută în urma unui rol într-un film de seria B cu vampiri, intitulat "Red Lips 2: Bloodlust". Ea juca în film rolul unei spioane ruse care-şi elimina adversarii prin asasinate cu gaze neurotoxice.

Natalia Zlobina l-ar fi pus pe Jan Marsalek în contact cu oameni de afaceri, dar şi cu militari ruşi, unii din gruparea paramilitară de mercenari Wagner.

Ott, Marsalek şi Zlobina ar fi doar câţiva pioni ai unor reţele rusești în Europa.

Marea Britanie a arestat în urmă cu câteva luni şase cetăţeni bulgari care se aflau în contact cu Marsalek.

Ads

Marsalek ar fi ordonat o spargere acasă la redactorul-şef al The Insider, Christo Grozev, la Viena, în timp ce acesta desfăşura o anchetă a Bellingcat cu privire la otrăvirea lui Aleksei Navalnîi şi a agentului dublu Serghei Skripal.

Egisto Ott i-ar fi furnizat adresa lui Christo Grozev lui Jan Marsalek.În spargere au fost furate un laptop şi un dispozitiv de stocare de date de tip USB. Aceasta este altă acuzaţie împotriva agentului dublu, care ar fi furnizat multe informaţii secrete despre austrieci şi europeni serviciilor ruseşti.

Egisto Ott este acuzat, de asemenea, de faptul că a ajutat la furtul şi la trimiterea la Moscova, la ”Lubianka”, sediul FSB, un laptop SINA - folosit de Guverne din Occident în transmiterea de informaţii confidenţiale.

El ar fi consiliat FSB în vederea unor îmbunătăţiri a operaţiunilor în Europa după asasinarea, în 2019, a unui opozant cecen de naţionalitate georgiană şi arestarea ucigaşului acestuia, Vadim Krasikov, un rus aflat în închisoare în Germania.

Cancelarul Karl Nehammer, care a recunoscut la 5 aprilie ”o problemă de securitate naţională”, a convocat marţi o reuniune a Consiliului Naţional austriac de Securitate pentru a reacţiona în faţa riscului infiltrării ruse.

Ads

Ministrul austriac al Justiţiei, ecologista Alma Zadic, a anunţat o înăsprire a Legii antispionajului, considerată prea laxă în Austria.

Această lege pedepseşte numai spionajul în detrimentul Austriei - cu maximum cinci ani de închisoare - şi nu pe cel al altor ţări şi organizaţii internaţionale, în pofida faptului că Viena găzduieşte multe, inclusiv agenţii ale ONU, ca de exemplu Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA), sau Organizaţie pentru Securitate şi Cooperare în Europea (OSCE).

Scandalul aminteşte totodată acuzaţii de apropiere faţă de Rusia a Partidului FPÖ (extremă dreapta) - creditat în frunte de sondaje în vederea alegerilor din septembrie.

Karin Kneissl, ”eticheta” FPÖ, s-a ”ilustrat” în 2018, pe când era ministru de Externe, prin invitarea la căsătoria sa a lui Vladimir Putin căruia i-a acordat un vals.