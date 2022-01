USR, un butoi cu pulbere după ultimul scandal al alegerilor din diaspora. Cioloș pierde autoritate în partid

Noi tensiuni au izbucnit în USR după ce mai mulți membri incomozi din filiala Diaspora au fost excluși din partid ca urmare a alegerilor pentru șefia filialei. Aceștia susțin că fostul lider al partidului Dan Barna ar încerca să-și consolideze controlul asupra mai multor filiale.

Tensiunile de la USR Diaspora datează încă de la finalul anului trecut când aproximativ 700 de membri s-au plâns că nu au putut vota, în timp ce Biroul Național (BN) al partidului, a cărei majoritate este deținută de către Dan Barna, a refuzat o propunere pusă pe ordinea de zi chiar de către președintele USR Dacian Cioloș pentru a debloca situația.

În cel mai recent scandal, doi membri USR din filiala din Marea Britanie a partidului au fost excluși din partid fiind acuzați de comportament calomniator și injurios cu caracter indirect homofob la adresa unui alt membru. Concret, Ciprian Munteanu și Bianca Albulescu, au fost dați afară după ce, pe un grup intern de comunicare, au atras atenția că în funcția de vicepreședinte al filialei din UK a fost aleasă o persoană cu un CV problematic. Aceștia mai susțin că Alexandru Meșteru -cel care a fost ales vicepreședinte al filialei - a fost „parașutat” de la filiala Iași și că nu se remarcă prin rezultate. Mai mult, conform Epoch Times, Meșteru s-ar fi remarcat în urmă cu 11 ani prin niște clipuri pe YouTube în care vicepreședintele apare în ipostaze lascive și își spune „Rebecka de la Iași”.

La fel ca și în luna decembrie a anului trecut, tot mai multe voci din filiala Diaspora acuză faptul că alegerile au fost fraudate astfel încât susținătorii lui Dan Barna să poată păstra controlul filialelor privind viitoarele nominalizări pe locuri eligibile de la alegerile parlamentare din 2024.

Nemulțumiri vizavi de Cioloș

Tensiunile se regăsesc și la nivel central, acolo unde liderul USR Dacian Cioloș a primit mai multe reproșuri din partea colegilor de partid, fiind acuzat că este absent din spațiul public și că reacționează cu întârziere la deciziile guvernului, potrivit unor surse politice citate de Ziare.com.

”În ritmul acesta, cu un președinte care stă mai mult la Bruxelles, obiectivul partidul va fi să atingă 10% la alegerile viitoare, nici vorbă de guvernare”, susține unul dintre vicepreședinții USR. În replică, Dacian Cioloș spune că n-a mai fost la Bruxelles din toamnă. Liderul USR admite că există încă fracturi în partid.

În ce privesc situațiile din filiala Diaspora, Cioloș nu a reacționat în spațiul public cu privire la diversele probleme, dar a pus pe ordinea de zi a Biroului Național a partidului, acolo unde se iau toate deciziile importante, fiecare propunere privind neregulile alegerilor din străinătate. Cu toate astea, niciuna nu a trecut, întrucât majoritatea din BN-ul USR este deținută de Dan Barna și de apropiații acestuia.

Cioloș recunoaște că este fără puteri

Într-un interviu pentru Profit TV Dacian Cioloș a explicat faptul că puterile sale decizionale din interiorul USR sunt reduse și că este nevoie de mai multă comunicare internă.

„Există o majoritate în Biroul Național, care e alta decât a președintelui. Statutar, președintele are puteri foarte reduse, chiar dacă președintele e scos în față. Există, din păcate, discuții, chiar dispute în unele filiale, care vor trebui clarificate în perioada următoare. Din punctul meu de vedere, oricât am vrea noi să întărim comunicarea, comunicarea are nevoie de material, de materie care să vină din partid”, a relatat liderul USR.

Cazul Teohari

Filiala USR Diaspora a mai fost implicată anul trecut într-un scandal major după ce candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare a fost invalidată de BN-ul USR ca urmare a unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj. Teohari era acuzat că s-a manifestat public împotriva unei decizii interne a partidului și că astfel ar fi adus prejudicii de imagine partidului.

Două săptămâni mai târziu USR a revenit asupra deciziei de invalidare a lui Teohari, însă aceasta nu a mai avut niciun efect pe motiv că listele candidaților la alegerile parlamentare erau deja depus le Biroul Electoral Central (BEC).

