"E impardonabil". Premierul Ilie Bolojan așteaptă finalizarea anchetei în scandalul vilei RAAPPS subînchiriată EximBank. "Anormalități care îi scandalizează pe cetățeni"

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 3 octombrie, că așteaptă finalizarea anchetei privind imobilul din centrul Capitalei subînchiriat EximBank pentru că lucrurile care au avut loc în acest caz 'îi scandalizează pe cetățeni'.

'După câte știu, este o anchetă în curs, care sper să se finalizeze. Din punctul meu de vedere, este total anormal să ai astfel de situații în care statul închiriază unui privat, privatul înmulțește cu, nu știu, cu 10 sau cu 5 și închiriază tot statului, sigur, sub o altă organizare, sub o altă denumire.

Acest tip de lucruri sunt impardonabile, dar, din păcate, uneori lucrurile astea se fac într-o manieră care e de natură să ofere o formă de justificare. Anumite evaluări, studii de piață care arată cât este chiria într-o anumită zonă.

Sigur, am mai spus, vor trebui să explice cei care au făcut aceste studii de piață și le-au acceptat, cum o chirie de câteva zeci de mii de euro este chiria de piață și, în aceeași perioadă, exact în zona aia, în aceeași clădire, chiria de piață este la 150.000 de euro și așa mai departe.

Deci sunt niște anormalități și acest tip de lucruri, pe bună dreptate, îi scandalizează pe cetățeni. Deci aștept să văd ca cei care trebuie să-și facă datoria să vină cu o finalizare a acestei anchete', a spus Bolojan, vineri, la Prima TV.

Întrebat cât va mai aștepta finalizarea anchetei, Bolojan a răspuns: 'Sunt instituții pe care nu le coordonează Guvernul'.

Ilie Bolojan a anunțat, pe 3 iulie, că va trimite parchetului toate documentele privind imobilul RA-APPS unde funcționează EximBank.

'Voi trimite toate aceste note către Parchet și eu sper că, totuși, cineva din Parchet constată că s-a plătit 120.000 de euro lunar de ani de zile, bani care ar fi putut să meargă la statul român.

Deci aproape 15 milioane înseamnă o investiție bună, înseamnă un pasaj. Am tot dat exemplul serios de patru benzi, în București, peste o intersecție importantă, în fiecare an. (...) Aceste lucruri nu se văd, pentru că noi ne-am bătut joc de administrarea unei singure clădiri în halul ăsta', a spus Bolojan, la acea dată.

