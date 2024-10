"Limbă de aur și sifon!" Anamaria Prodan îl distruge pe Reghecampf după ultimele declarații

După o căsnicie de 16 ani, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă războiul. Antrenorul a declarat în podcastul IAmSport că i-a plătit fostei soții o amendă de 84.000 de euro la ANAF.

Anamaria Prodan a încasat un comision de 100.000 de euro pentru transferul unui fotbalist, dar a trimis banii în SUA, în loc să îi trimită în România, susține antrenorul. În urma acestei inginerii, Reghecampf ar fi fost nevoit să plătească la ANAF o amendă uriașă, de 84.000 de euro.

La auzul acestor declarații, Anamaria Prodan a înnebunit și a reînceput războiul cu Laurențiu Reghecampf:

”Doamne ferește! Acum înțelegeți și voi lângă cine am trăit? Pe cine am ținut lângă mine și am ajutat? Acum înțelege toată România de ce toți din fotbal îl numesc limbă de aur și sifon? Acum înțelegeți ce am trăit eu cu acest monstru în toti acești ani? Acum înțelege toată țara cine este Reghecampf? Înțelegeți ce am ascuns eu atâția ani?

Un băiat plin de frustrări, slab pregătit din toate punctele de vedere, trădător față de familie și prieteni, minciuni, alcool și altele grave despre care noi familia nu vrem să ne mai aducem aminte.

De asta copiii mei îl evită. Le e rușine cu el, dar nu avem ce face. Este tatăl copilului meu care astăzi vede așa ceva, o altă trădare. Acum și mai gravă.

Omul fără loc de muncă, plin de datorii, acoperit de rușini uriașe, își dă arama pe față și încearcă să-și discrediteze mama copilului care l-a inventat și l-a ajutat să devină antrenor!

Astăzi mila și scârba față de el ne invadează pe noi, familia, și ne delimităm de un astfel de om nu înainte de a trage un semnal de alarmă pentru fiecare! Stați departe de astfel de specimen, căci vă treziți trădați și târâți în mizerie de un pierzător în fața vieții! La fel, ne este rușine de rușinea lui dar fiecare cum își așterne așa doarme!”, a declarat Anamaria Prodan pentru IAmSport.

