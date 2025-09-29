Un bărbat și o femeie, bătuți cu sălbăticie, în Dâmbovița. Motivul penibil pentru care s-a ajuns la scandal VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 17:50
Un bărbat și o femeie, bătuți cu sălbăticie, în Dâmbovița. Motivul penibil pentru care s-a ajuns la scandal VIDEO
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un bărbat din comuna dâmboviţeană Lunguleţu a fost filmat în timp ce bate cu sălbăticie un alt bărbat, pe care îl lasă întins la pământ, dar şi pe o femeie. După ce imaginile au fost postate online, poliţiştii s-au autosesizat şi l-au reţinut pe agresor.

Incidentele violente au avut loc sâmbătă seara, 27 septembrie.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că un localnic de 36 de ani se afla în autoturismul personal, cu geamul lăsat, iar la un moment dat a scuipat pe geam, exact în timp ce o femeie trecea pe lângă maşină. Între şoferul maşinii staţionate şi femeia scuipată din greşeală şi un apropiat al acesteia s-a ajuns la scandal şi apoi la bătaie.

”Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în cursul serii de 27 septembrie a.c., în jurul orei 22:00, un bărbat de 36 de ani, în timp ce se afla în comuna Lunguleţu, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat fizic un alt bărbat de 36 de ani şi o femeie de 33 de ani, ambii din comuna Lunguleţu. La data de 29 septembrie a.c., în urma probatoriului administrat de poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 13 Poliţie Rurală Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă”, anunţă Poliţia Dâmboviţa.

Marţi, agresorul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari pentru dispunerea unei măsuri preventive.

