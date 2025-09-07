Scandal monstru pe șosea, după o șicanare în trafic. Doi șoferi s-au luat la bătaie, blocând un drum național VIDEO

Un scandal a avut loc între doi șoferi duminică, 7 septembrie, la intrarea în Constanța dinspre Cumpăna.

Conflictul risca să degenereze pentru că unul dintre cei implicați avea asupra sa un cuțit și un spray paralizant, potrivit ziuaconstanta.ro.

Totul a început cu o șicanare în trafic, ce a degenerat într-o bătaie generală, sub ochii celorlalți șoferi, care au și anunțat autoritățile.

Traficul pe DN39, la intrarea în Constanța, a fost blocat minute bune. Cei implicați au fugit înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului. Între timp, polițiștii i-au identificat.

„La data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul că pe D.N. 39, la intrarea în municipiul Constanța, ar fi avut loc un conflict în trafic între mai multe persoane.

Ulterior, acestea ar fi părăsit locul faptei.

La fața locului au fost dirijate mai multe echipaje de poliție, pentru identificarea persoanelor care ar fi fost implicate în conflict și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis IPJ Constanța.

Ads