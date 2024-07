Candidata la președinția României, Ana Birchall, a ieșit la atac pe Facebook împotriva celor doi profesori de la SNSPA, Alfred Bulai și Marius Pieleanu, acuzați că au hărțuit, de-a lungul anilor, zeci de studente. Una dintre ele, conform celor scrise pe rețeaua de socializare, a fost chiar Ana Birchall, agresorul ei fiind Pieleanu.

"Aș vrea să te vizualizez epidermic", "vreau să te fac vedetă", "ești prea frumoasă ca să fim amici", sunt doar câteva dintre expresiile cu care Birchall susține că a fost apelată de profesorul Pieleanu. În mesajul ei, candidata la președinția României este supărată pe mass media, care în anul 2008, când ea a făcut dezvăluirile depre Pieleanu, nu a anchetat și cazul ei așa cum s-a făcut acum în cazul lui Bulai. Birchall e furioasă și pe colegii ei din politică, în special pe actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

"Când eu eram hărțuită sexual de sociologul-profesor-star TV-făcător de sondaje Marius Pieleanu în 2008, unde erau marii bărbați de stat să mă apere? De ce, după ce presa a scris atunci despre modul scârbos în care Pieleanu mă agresa, nu a existat nicio investigație de presă, iar marele profesor a continuat să fie chemat în studiourile de televiziune? Când, în același an, 2008, a început una dintre cele mai mizerabile campanii de defăimare și de denigrare cu informații false despre mine, când se spunea că am apărut în filmulețe erotice cu Mircea Geoană, unde a fost majoritatea presei, cu atât mai mult cu cât cel care a lansat acea mizerie era coleg de breaslă? Unde au fost când toate instanțele de judecată au spus clar că totul a fost o campanie de defăimare si denigrare cu informații false pentru a mă elimina din politică?

Unde au fost colegii mei?

Unde a fost Mircea Geoană care, deși știa adevărul, ca un laș, a tăcut și, astfel, a permis ca eu să fiu abuzată și insultată public, la nivel național! Tot ca un laș tace și acum, deși ar fi trebuit ca măcar acum să aibă un dram de bun simț și să ceară scuze familiei mele, pentru că datorează aceste scuze! A tăcut și tace ca un laș! Toți știau și nimeni nu a zis nimic", scrie cu furie pe Facebook, Ana Birchall.

Candidata la președinție nu iartă pe nimeni și declară cu părere de rău că "acesta este România noastră? Una în care femeilor le este frică să se machieze, ca atunci când merg la școală sau la serviciu să nu care cumva să atragă atenția unui șef care le poate distruge familia, viețile, viitorul? Aceasta e România noastră, țara în care o femeie măritată, cu copil, trebuie să își pună cariera în cui atunci când are curajul să nu cedeze avansurilor șefului?"

"Mi s-a făcut rău când am văzut investigația (...) despre Bulai de la Snoop", mai spune Birchall, care continuă: "Pentru că mi-am dat seama că, deși am suferit enorm, eu sunt norocoasă, nu am trecut prin ce au trecut zecile de victime care au vorbit. Pentru că aveam un soț, o carieră (chiar daca profesional atunci am fost marginalizată), o siguranță pe care fetele abuzate de Bulai și de Pieleanu erau prea tinere să le aibă încă. Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu. Presa știa, au scris câteva ziare, dar au preferat să închidă ochii și să promoveze un monstru. Și atunci când au apărut filmulețele cu Geoană, aceeași presă majoritară a preferat să tacă, să nu încerce să afle adevărul, să nu ia in seamă atunci ce am spus eu, o femeie! S-au mulțumit cu titluri senzaționale, fără să le pese de ce am spus eu! Aceleași campanii de defăimare le văd reluate și în ultimile luni, de când mi-am anunțat candidatura le președinția României!

Nu m-am lăsat, m-am luptat de una singură și am arătat și demonstrat cu documente, inclusiv câștigând în toate instanțele de judecată, că eu am spus mereu adevărul!", mai spune Birchall.

În final, candidata la președinție trage o concluzie care o bucură.

"Buboiul s-a spart. Mă bucur enorm pentru generația de femei care vine după noi și care nu va mai trebui să trăiască în frică. Mă bucur enorm pentru generația mea de femei care în sfârșit este auzită. Salut curajul femeilor extraordinare care au vorbit în ancheta despre Bulai. Le aștept pe toate celelalte victime ale șefilor, profesorilor, colegilor, bărbaților cu puterea-n mână, să spună adevărul. Căci doar așa ne facem bine!".

