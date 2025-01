Un artist acuză conducerea universității de trucarea unui concurs pentru postul de profesor. Cum ar fi decurs „cumetria universitară": „Mi-au spus că postul e pentru altcineva"

Scandalul pilelor, din instituțiile de stat, revine cu un nou caz. De data aceasta este vorba despre o sesizare din sfera didactică și totodată, artistică: un solist de la Filarmonică acuză Universitatea de Arte din Iași că a organizat un concurs aranjat, special pentru un „om de casă".

Cel care a prezentat cazul public se numește Emil Stancu, solist cu experiență de 20 de ani pe scenă, artist din componența Filarmonicii din Bacău. Acesta aplicase pentru un post de lector universitar la disciplina „Oboi". Însă, postul ar fi fost „pregătit" pentru altcineva, candidata Andreea Cucu-Burda, doctorand și asistent universitar al instituției ieșene, acuză Stancu.

Artistul ar fi fost avertizat că mai bine nu s-ar înscrie la proba de concurs, pentru că oricum nu ar avea nicio șansă. De asemenea, pianiștii din Iași ar fi refuzat să-l acompanieze, tocmai din acest motiv. Asocierea cu artistul venit din alt județ i-ar fi costat postul din universitate, pe pianiști.

„Știam că acest concurs include o probă de recital instrumental și ca atare aveam nevoie de un pianist care să mă acompanieze. Spre surprinderea mea, deși am terminat facultatea, masterul și doctoratul în Iași și cunosc mulți pianiști acompaniatori, toți m-au refuzat spunându-mi că postul este pentru cineva și prin participarea lor la concurs alături de mine și-ar periclita poziția lor în Universitatea de Arte George Enescu Iași. A fost un prim semnal pe care nu l-am băgat în seamă. În cele din urmă am apelat la o pianistă de excepție, prof. univ. dr. a Universității din București, cu ajutorul căreia am realizat un recital de înaltă ținută artistică", a transmis Emil Stancu, pentru 7Iași.

Sinecuri și în facultățile cu profil vocațional?

Stancu susține că a fost discriminat, la proba de concurs. Contracandidata a obținut postul după ce a fost acompaniată de unul dintre membrii comisiei, formată din specialiști nespecializați în oboi. Deși a depus contestație, cererea lui Stancu a fost respinsă. Universitatea a refuzat să-i ofere acces la înregistrările audio-video ale concursului, invocând legislația GDPR. În plus, artistul acuză că metodologia de evaluare utilizată a fost destinată personalului deja angajat, fiind imposibil de aplicat candidaților externi.

În urma concursului, Stancu a primit 78,25 de puncte, iar Burda, 93 de puncte. Artistul a solicitat anularea concursului, s-a adresat Ministerului Educației, dar ministerul a transmis că Universitatea este singura responsabilă pentru organizarea evaluării. Universitatea susține că acest concurs s-a desfășurat corect. Acum, Stancu e hotărât să meargă mai departe, pentru a tranșa litigiul în instanță. El susține că procesul a fost unul lipsit de transparență și echitate.

Alte acuzații de „cumetrii artistice", pe bani publici

Un caz similar a fost raportat în urmă cu câțiva ani și de către Emil Bîzgă, trompetist cu experiență pe scenele din SUA.

„În noiembrie am avut două concursuri, la două instituții diferite, unul la Radiodifuziunea Română și altul, la Teatrul de Operetă ”Ion Dacian”. Au fost două concursuri dificile, mi-am luat din timpul meu să mă pregătesc. M-am pregătit foarte bine, recitalul meu s-a derulat foarte bine din punctul meu de vedere, numai că finalul a fost foarte trist, pentru că m-au picat ambele instituții pe nedrept", a povestit Emil Bîzgă, în 2019, pentru Evenimentul Zilei.

„La Radio a fost vorba despre două poziții la trompetă, eu am fost al treilea candidat și bineînțeles că i-au luat pe cei doi care aveau deja contract acolo. Cu toate că eu sunt mult mai bun decât ei... Nota de trece era acolo 7. Ei mi-au dat 6,5 - în viața mea nu am luat nota asta. Ceilalți au luat peste 8-9. Am rămas surprins. La Operetă m-au notat cum trebuie. Am luat 9.40, ceva de genul și peste 9.80 la un interviu, dar degeaba. Cel care trebuia să intre a fost tot acel colaborator al lor, căruia i s-a dat 9.90", a mai dezvăluit trompetistul.

