”Nu ți-e rușine, măi porcule, să-mi zici mie 'zât'? Ce, sunt pisică?” Ședință cu scandal între doi lideri PSD și PNL

Ședința a fost suspendată în urma scandalului FOTO captură video Digi24

O ședință a Consiliului Județean Brăila a fost suspendată din cauza unui scandal uriaș între un consilier PNL și președintele Consiliului Județean, Francisk Iulian Chiriac.

Cei doi s-au jignit reciproc, iar consilierul PNL a fost dat afară din sală.

Scandalul ar fi pornit după ce consilierul județean PNL Ovidiu Nechita i-a cerut explicații președintelui Consiliului Județean, pesedistul Francisk Chiriac, despre mai multe amendamente. Consilierul PNL le-a primit, dar a fost nemulțumit de ele, spunând că sunt neconcludente, relatează Digi24. Reacția acestuia l-a enervat pe președintele Consiliului Județean, care i s-a adresat penelistului cu apelativul 'zât'.

Redăm în continuare o parte din dialogul dintre cei doi:

Consilierul județean PNL, Ovidiu Nechita: Nu ți-e rușine, măi porcule, să-mi zici mie „zât?” Ce, sunt pisică? Nu ți-e rușine, hal de președinte de Consiliu Județean?

Șeful CJ Brăila, Francisk Chiriac: Hai, zi mai departe!

Ovidiu Nechita: Mă dai afară din sală cum vrei tu?

Francisk Chiriac: Da, te dau afară!

Ovidiu Nechita: Cum să mă dai afară? (...) Vă rog să consemnați că domnul președinte mi-a spus să-mi iau pastilele. Vă rog să-mi spuneți dacă dumneavoastră cunoașteți că eu sufăr de vreo boală sau nu.

