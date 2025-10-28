Scandal în comisia parlamentară la dezbaterile privind tăierea unora dintre cele mai mari salarii din sectorul public. „Angajați toate doamnele sexy/ Putem scoate microfonul din priză” VIDEO

Parlamentarii s-au certat marți, 28 octombrie, în ședința comisiilor reunite de buget-finanţe. Acolo au fost chemați șefii ANRE, ASF şi ANCOM să prezinte noile organigrame şi grilele de salarizare din care să rezulte reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport, precum şi reducerea cu 30% a salariilor de bază şi/sau indemnizaţiilor pe care le plătesc.

Scandalul a pornit în timpul audierii președintelui ANRE. În momentul în care a fost întrebat dacă se consideră vinovat pentru explozia din Rahova și „pentru cei trei morți”, de către deputatul neafiliat Dumitru Coarnă, social-democratul Adrian Solomon a intervenit și a declarat: „Să încercăm să punem întrebări la obiect și mai puțin lacrimogene”.

Atunci, Coarnă l-a întrebat pe președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu: „Cum se face că numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy la ANRE?”, moment în care i-a fost tăiat microfonul.

„Ar trebui să ne referim la obiectul ședinței de astăzi”, a spus Adrian Solomon.

Dumitru Coarnă a replicat: „Obiectul e viața noastră, ei nu fac altceva decât să ne distrugă.”

„Nu exagerați, că putem scoate microfonul din priză”, i-a spus Solomon.

Ads

Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM au fost chemate să prezinte, marţi, de la ora 9.30, Comisiilor reunite de buget-finanţe noile organigrame şi grilele de salarizare din care să rezulte reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport, precum şi reducerea cu 30% a salariilor de bază şi/sau indemnizaţiilor pe care le plătesc, anunţă USR.

”Este revoltător că, în timp ce România se afla în criză bugetară, instituţii precum ANCOM sau ASF şi-au acordat prime de milioane, în unele cazuri pentru aproape toţi angajaţii, fără nicio justificare transparentă. Voi cere explicaţii clare: care au fost criteriile de evaluare şi cum s-au acordat aceste prime. Şi, mai ales, voi verifica atent ca măsurile pe care ei spun că le iau pentru implementarea Legii 145/2025 chiar vor duce la reducerea numărului de posturi şi de salarii, pentru că, la prima vedere, pare să nu fie o reformă substanţială. Românii au dreptul să ştie cum se cheltuie banii publici.

Ads

Instituţiile autonome nu pot fi ocolite de reguli, iar transparenţa nu e opţională”, declară deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru în Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a cerut oficial ANRE, ASF şi ANCOM, prin interpelări parlamentare, informaţii cu privire la sumele totale acordate drept prime de performanţă în ultimii cinci ani. ”Din răspunsurile primite a reieşit că ANCOM a plătit prime de 3,7 milioane de lei în doar doi ani (2022 şi 2024). În 2024, aproape toţi angajaţii (632 din 669) au fost recompensaţi, fără criterii clare de performanţă iar ASF a acordat 61 de milioane de lei în prime în ultimii patru ani (aproape 12 milioane în 2020, 14 milioane în 2021, peste 17 milioane în 2022, 13 milioane în 2023 şi 5 milioane în 2024)”, precizează USR. La propunerea USR, Guvernul a suspendat acordarea de bonusuri la ANRE, ANCOM şi ASF pentru următorii trei ani, începând cu 2025, mai spune formaţiunea.

Ads