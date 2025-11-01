CTP, atacat dur în scandalul salariului Oanei Gheorghiu. Daniel Zamfir (PSD): "A venit momentul ca otrava societății sǎ mǎ jignească și pe mine"

Cristian Tudor Popescu a revenit sâmbătă, 1 noiembrie, cu o poziție legată de scandalul stârnit după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. De data aceasta, gazetarul a vorbit despre declarațiile făcute de social-democratul Daniel Zamfir, privind salariul pe care una dintre fondatoarele "Dăruiește Viață" îl încasa în asociație.

"Unul dintre cei mai sârguincioși clănțăi de serviciu ai PSD, traseistul (PD-FSN, PNL, ALDE, PSD) D. Zamfir, spune acum fără să clipească: Nu e caritate din suflet, e pe bani", a scris CTP pe Facebook, apoi a argumentat.

"Trag aer în piept și argumentez, deși e ca și cum aș spinteca rahatul: ce au făcut doamnele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu NU este caritate. Acte de caritate, adică milostenie, fac cei care dispun de bani și îi oferă celor aflați în nevoie fără să le ceară nimic în schimb".

Social-democratul Daniel Zamfir i-a dat replica jurnalistului, tot sâmbătă, și tot pe rețelele sociale.

"A venit momentul ca otrava societății, Cristian Tudor Popescu, sǎ mǎ jignească și pe mine pentru cǎ am îndrăznit sǎ afirm cǎ implicarea, absolut lăudabilă de altfel, a dnei Gheorghiu în construcția unui corp de spital la Marie Curie, nu a fost voluntară, întrucât

dânsa, si probabil si partenera ei, au fost remunerate din aceste donații cu câte 5000 de euro pe luna.

N-am acuzat, doar am încercat sa răspund unei propagande virulente care vorbea de o actiune caritabilă, de voluntariat. Si am mai îndrăznit să spun că e o minciună să afirmi că singurul spital din România în ultimii 35 de ani a fost construit de aceste doamne", a explicat Zamfir.

Apoi, social-democratul a atacat, spunând că, nu doar fondatoarele "Dăruiește Viață" au construit spitale în România și că de fapt, "de 35 de ani se lucrează intens la demonizarea PSD".

"Sunt zeci de corpuri de spitale noi, de corpuri reabilitate de primării și consilii județene în foarte multe locuri din țară si chiar patru în Bucuresti, sub ochii propagandistului CTP.

Pentru propagandiștii adunați în "Frăția Șobolanilor" nu adevărul contează. Ei au o misiune pentru care sunt bine plătiți. Sau pardon, misiunea lor e "acțiune civică". De 35 de ani, cu bani mulți, veniți pe filiera Soroş, se lucrează intens la demonizarea PSD. A spus-o chiar Elena Udrea, parte integrantă a rețelei de atunci."

Zamfir i-a răspuns lui CTP și după ce acesta l-a numit "clănțău de serviciu al PSD" și "traseist"

"Si pentru că văd că v-a preocupat traseul meu, politic, dle Popescu am sa vă spun doar atât: sunt mândru ca m-am opus vehement atât lui Băsescu cât și lui Orban, motiv pentru am fost exclus din partid. Eu am rămas cel care, în ciuda opoziției propagandei feroce și a celor care vă folosesc și pe dvs., am reușit să fac dreptate celor care erau pur și simplu tâlhăriți de unele bănci, IFN-uri și recuperatori!

În timpul ăsta, dvs. continuați și picurați otravă în societatea românească și să ne învrăjbiți. Mă uit la adulatorii dvs. și constat un lucru cert: ați devenit model pentru cei pentru care jignitul e singura formă de manifestare publică.

Ce să zic, ați reușit!", a răspuns acid Zamfir.

În finalul postării sale, social-democratul a prezentat și o listă cu privire la construcția de spitale.

"Din respect pentru adevăr, nu pentru fală, în ultimii patru ani ăsta este bilanțul "ciumei roșii" cu privire la construcția de spitale!

Lista principalelor proiecte finalizate sau în curs de finalizare

- 3 centre de mari arși: Timișoara, Târgu Mureș, Grigore Alexandrescu

- Spitalul Județean din Bistrița

- ⁠Spitalul de neurochirurgie din Cluj

- ⁠Spitalul de Pneumoftiziologie din București (Marius Nasta)

- ⁠noul sediu al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota

- ⁠Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu”

- ⁠modernizarea Spitalului Foișor-ambulatoriu nou

- ⁠construcția Centrului de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei din București (sectorul 4)

- ⁠Maternitatea Sfântul Ioan, o investiție de 50 de milioane de euro din fonduri europene

- ⁠modernizarea Institutului Fundeni, cu o investiție guvernamentală de peste 500 de milioane de euro pentru construcția de clădiri noi

- ⁠Modernizarea Spitalului de Copii „Grigore Alexandrescu”

- ⁠Spitalul Municipal de Pediatrie din Craiova

- ⁠Spitalul județean Tulcea

- Spitale în orașe mici: Viseu, Beclean

- Reabilitarea spitalului județean de urgenta Drobeta Turnu Severin

- Aripi de spitale reabilitate complet

- Proiecte demarate:

- Construcția noului Spital din Municipiul Tecuci - demarat in 2024 - fondurile fiind asigurate din bugetul Consiliului Județean Galați

- Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCVT) din Târgu Mureș- proiect în valoare de 105 milioane de euro, spital complet nou destinat tratării pacienților cu afectarea cardiovasculare grave, atât adulți cât și copii

- ⁠Institutul regional de oncologie din Timișoara

- ⁠Centrul de radioterapie din Pitești

- ⁠Corp nou de clădire la Spitalul Județean Constanța

- ⁠Corp nou de clădire la Spitalul Județean Alba Iulia".

