Cursă aeriană încheiată cu scandal, pe aeroportul din Otopeni. Poliția a intervenit după ce un grup de israelieni s-a luat la ceartă din cauza unor rugăciuni

Autor: Daniel Groza
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 08:21
Politia a intervenit pe Aeroporul „Henri Coandă” București FOTO Facebook /Bucharest Airports

O cursă aeriană Tel Aviv – București s-a încheiat cu scandal, după ce zeci de pasageri s-au certat în timpul zborului, iar la aterizare a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine. Incidentul, în care ar fi fost implicați pasageri de confesiuni diferite, s-a soldat cu amenzi și cu deschiderea unei anchete penale, însă fără victime sau intervenții medicale.

Mai mulți pasageri s-au luat la ceartă, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine după aterizare. Nu se știe momentan de la ce a izbucnit scandalul, motivul urmând să fie stabilit după o anchetă.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, cei implicați ar fi israelieni de confesiuni diferite. Unii au început să se roage, iar ceilalți s-au enervat și a izbucnit cearta.

În conflict au fost implicate aproximativ 30 de persoane.

La aterizare, un membru al echipajului a anunțat poliția de frontieră.

A fost deschisă o anchetă penală. Au fost identificate șapte persoane implicate, au fost amendate și vor fi audiate zilele următoare.

