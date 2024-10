Imagini șocante cu un deputat care snopește în bătaie un bărbat pe stradă. Unde a avut loc incidentul violent VIDEO

După ce ar fi băut mai multe pahare cu prietenii, un deputat a luat la bătaie un trecător, pe care l-a lovit cu pumnii chiar și după ce acesta era la pământ.

Deputatul bătăuș, Mike Amesbury, este membru al Partidului Laburist și a fost suspendat după ce imaginile au apărut pe rețelele sociale. O înregistrare video obţinută de Daily Mail duminică, 27 octombrie, îl arată pe parlamentar lovind cu pumnul un bărbat, care a căzut la pământ, iar apoi lovindu-l în mod repetat.

🚨UPDATE: THUG LABOUR MP PUNCHED CONSTITUENT 6 TIMES

Mike Amesbury said he was “threatened” before the 2:15 a.m. incident on Saturday in his Runcorn and Helsby constituency.

Yet, CCTV footage from the @MailOnline shows him throwing the first punch without clear provocation,… pic.twitter.com/VeY2rReJsJ