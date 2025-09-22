Scandal monstru cu poliția într-un bar, după ce unor indivizi li s-a cerut să reducă volumul muzicii. Au încercat să împiedice oamenii legii să plece VIDEO

Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 23:55
Mai multe echipaje de Poliţie, jandarmi şi trupele speciale au intervenit, duminică, într-o comună din Călărași, unde mai multe persoane care erau sub influenţa alcoolului au devenit agresive când li s-a cerut să reducă volumul muzicii.

Un bărbat a agresat un poliţist şi a forţat geamul autospecialei. Toate persoanele implicate au fost duse la audieri, fiind deschis un dosar penal pentru ultraj.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Modelu au fost sesizaţi, duminică, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna Unirea, judeţul Călăraşi, la un bar se tulbură liniştea publică.

”La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, care a constatat că muzica era difuzată la un volum ridicat, iar pe terasă se aflau mai multe persoane aflate în stare de ebrietate. Printre acestea se afla şi administratorul localului, un tânăr de 28 de ani, care a devenit agresiv la sosirea poliţiştilor. Întrucât acesta a refuzat să oprească muzica sau să reducă volumul, i s-a adus la cunoştinţă că va fi sancţionat contravenţional”, a transmis, duminică seară, IPJ Călăraşi.

Sursa citată a precizat că, în acel moment, persoanele aflate pe terasă au devenit recalcitrante, adresând injurii şi ameninţări cu acte de violenţă.

”Poliţiştii s-au retras către autospecială, moment în care unul dintre bărbaţi a încercat să împiedice plecarea forţelor de ordine, forţând geamul autospecialei, iar un poliţist a fost lovit în zona ochiului drept, fără a suferi vătămări. Imediat, la faţa locului au fost direcţionate echipaje din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Secţiei 1 Poliţie Rurală Modelu, precum şi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi”, a mai transmis Poliţia.

Toate persoanele implicate au fost identificate şi conduse la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi pentru audieri.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj.

