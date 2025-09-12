Preot violent în Neamț. Și-a bătut partenera de viață și fiul de două ori în aceeași zi. Poliția a impus ordin de protecție, iar Biserica l-a oprit de la slujire

Unui preot în vârstă de 56 de ani, dintr-o parohie din Neamț, i s-a impus ordin de protecție, după ce și-a bătut de două ori partenera de viață și pe fiul lor de 17 ani. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a deschis o anchetă internă. În tot acest timp, preotul violent a fost oprit de la slujire.

Scandalul a avut loc joi dimineață, 11 septembrie, într-un apartament din orașul Piatra Neamț, în care locuia preotul cu partenera lui și fiul lor de 17 ani. Între cei trei a început o ceartă, iar bărbatul s-a înfuriat și i-a lovit pe cei doi. Femeia a sunat imediat la poliție și toți trei au ajuns la secție pentru audieri. Inițial, victimele au refuzat să depună plângere și s-au întors acasă, relatează stirileprotv.ro.

Din păcate, ajunși acasă, cei trei s-au certat din nou, iar preotul i-ar fi lovit și de această dată. Poliția a ajuns din nou la apartamentul din Piatra Neamț și, după plângerile celor agresați, a deschis pe numele preotului un dosar penal pentru violență în familie.

Autoritățile au emis și un ordin de protecție provizoriu. Astfel, bărbatul nu se mai poate apropia de partenera de viață și de fiul lor de 17 ani timp de 5 zile. Între timp, conducerea Bisericii a aflat despre incident și a început o anchetă internă. Momentan, preotul a fost oprit de la slujire.

Până la această oră, bărbatul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

