Peste o sută de arbitri din Turcia sunt implicaţi într-un scandal de amploare legat de pariuri plasate pe meciuri, în ciuda interdicţiei legate de funcţia lor.

O anchetă internă care a vizat 571 de arbitri a demonstrat că „371 dintre ei au conturi de pariuri şi 152 pariază în mod activ”, a dezvăluit Ibrahim Haciosmanoglu, preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal (TFF), într-o declaraţie de presă transmisă de AFP.

„Suntem hotărâţi să curăţăm fotbalul de orice urmă de corupţie. Nu vom face nicio excepţie”, a declarat şeful fotbalului turc, adăugând că „sancţiunile necesare” vor fi luate „începând de astăzi”, luni, fără a preciza natura acestora.

Zece dintre arbitrii acuzaţi au plasat peste 10.000 de pariuri, unul dintre ei pariiind de 18.227 de ori. 42 de arbitri au pariat fiecare pe peste 1.000 de meciuri de fotbal, a precizat şeful TFF.

22 dintre aceştia (7 arbitri centrali şi 15 asistenţi) sunt arbitri care activează la nivel naţional, inclusiv în Süper Lig, campionatul primei divizii. Deşi identităţile lor nu au fost dezvăluite, aceste acuzaţii readuc în prim-plan suspiciunile repetate de parţialitate aduse în mod regulat arbitrilor turci.

Pentru a încerca să calmeze spiritele, Federaţia Turcă a încredinţat în primăvara anului 2024 VAR-ul mai multor meciuri din Süper Lig turcă arbitrilor străini.

