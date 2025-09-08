Atac violent la Brașov: un bărbat i-a tăiat mâinile rivalului său cu drujba. În ce stare se află victima în acest moment

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:34
585 citiri
Ambulanță FOTO Facebook/Pagina de Timiș

Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital, cu tăieturi de drujbă pe brațe, în urma unui scandal care a avut loc în localitatea brașoveană Zărnești. O ceartă între rude a degenerat, iar victima ar fi fost atacată cu drujba de un individ violent, dar ar fi fost lovită și cu o bâtă de o adolescentă de 15 ani.

Bărbatul de 36 de ani a ajuns în stare foarte gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov duminică, 7 septembrie. Potrivit martorilor, nu mai era conștient în momentul în care a fost preluat de membrii echipajului medical de Urgență 0. Acum este internat la spital, însă este în continuare în stare gravă.

Atacul cu drujba a fost extrem de violent, astfel că victima a fost nevoită să-și folosească ambele brațe, pe care s-a și ales cu tăieturi, pentru a-și proteja capul, gâtul și corpul, organele vitale.

Totul ar fi început după ce o adolescentă în vârstă de 15 ani l-a lovit cu o bâtă pe bărbatul de 36 de ani. După câteva minute în care nu s-a mai întâmplat nimic, victima a fost atacată, din nou, de data aceasta de un bărbat cunoscut cu accese de violență extremă. Se pare că acesta avea un conflict mai vechi cu tânărul de 36 de ani, iar acum a încercat să se răzbune, atacându-l cu drujba.

