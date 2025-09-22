Omul de încredere al lui Trump, prins de FBI când lua șpagă ca să favorizeze contracte cu statul. Scandal de corupție la instituția care deportează imigranții ilegali

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 11:32
Tom Homan, conduce acum campania de deportare în masă a lui Donald Trump/ FOTO:X/@LucasSa56947288

Unul dintre arhitecții politicii dure de imigrație ai administrației Trump, fostul director interimar al Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE), Tom Homan, a devenit protagonistul unui scandal de corupție cu potențiale implicații politice și instituționale majore în SUA. Potrivit unei anchete Reuters, în 2024, Homan ar fi acceptat un plic cu 50.000 de dolari în numerar de la un agent FBI aflat sub acoperire, în schimbul promisiunii unor contracte guvernamentale.

Personaj influent în cercul restrâns al lui Donald Trump, Homan este în prezent responsabil de strategia privind deportările. Informațiile apar în contextul reluării anchetelor privind posibile rețele de corupție legate de numiri politice și trafic de influență în interiorul fostei administrații.

Contracte promise pe bani gheață

Reuters, citând două surse implicate în anchetă, arată că momentul predării banilor a fost surprins pe înregistrări video, ca parte a unei operațiuni sub acoperire declanșate de FBI în august 2024, în ultimele luni ale mandatului Biden. Ancheta a pornit de la un dosar separat, vizând securitatea națională, în care numele lui Homan a fost menționat repetat ca fiind un „punct de acces” către contracte federale oferite în schimbul unor sume de bani.

Caz închis la ordin politic?

Deși probele inițiale fuseseră considerate suficient de convingătoare pentru a fi transmise unui mare juriu federal din districtul vestic al Texasului, ancheta a fost brusc oprită în vara lui 2025, la ordinul noului director al FBI, Kash Patel – o figură apropiată de Donald Trump și unul dintre susținătorii teoriilor privind existența așa-numitei „deep state” (statul paralel).

Într-o declarație comună transmisă presei, Patel și adjunctul procurorului general, Todd Blanche, au afirmat că „ancheta a fost complet revizuită de agenți și procurori federali, fără a se descoperi suficiente dovezi pentru o urmărire penală”. Această concluzie contrazice, însă, constatările preliminare ale echipelor de anchetă din 2024, care identificaseră un model de comportament ce ridica suspiciuni de corupție instituționalizată.

Reacții divergente: de la acoperire politică la acuzații de „vânătoare de vrăjitoare”

Reacțiile oficiale au fost previzibile. Casa Albă a calificat cazul drept „o tentativă de discreditare a unui profesionist desăvârșit, cu zeci de ani de experiență în serviciul public, care astăzi contribuie în mod excepțional la agenda președintelui Trump”.

În culisele administrației, însă, atmosfera pare mai tensionată. Potrivit Reuters, Emil Bove – fost procuror federal, devenit ulterior judecător – a fost informat despre caz încă din februarie 2025. În cadrul unor discuții interne, el ar fi descris investigația drept o „tentativă a statului paralel de a lovi în apropiații președintelui”.

La scurt timp după revenirea lui Trump la Casa Albă, Bove a emis o serie de decizii controversate, printre care închiderea altor dosare sensibile, inclusiv unul vizând primarul New York-ului, Eric Adams. Decizia a dus la demisia mai multor procurori federali și a fost urmată de o restructurare amplă a unității anticorupție din cadrul Departamentului de Justiție — inclusiv a echipei care investigase cazul Homan.

Deși formal închis, cazul Homan pune din nou sub semnul întrebării autonomia justiției americane într-un climat politic tot mai polarizat.

