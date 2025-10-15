Scandal între muncitorii străini veniți la muncă-n România. Un nepalez a sărit cu barda la doi colegi. Victimele au ajuns la spital, agresorul în arest

Scandal între muncitorii străini veniți la muncă-n România. Un nepalez a sărit cu barda la doi colegi. Victimele au ajuns la spital, agresorul în arest
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un cetăţean nepalez, în vârstă de 33 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lovit cu un obiect contondent-tăietor un alt nepalez şi un ugandez, incidentul având loc în comuna Petreşti, a transmis miercuri, 15 octombrie, IPJ Dâmboviţa.

Conform unor surse judiciare, între cei trei a izbucnit un conflict spontan şi agresorul a lovit cu o bardă. Toţi cei trei sunt muncitori necalificaţi şi lucrau la o firmă în zona Petreşti. Doi dintre ei erau cazaţi în aceeaşi cameră şi scandalul ar fi pornit când unul dintre ei nu a putut să doarmă din cauza gălăgiei.

"La data de 13 octombrie, în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 10 Poliţie Rurală Petreşti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti, faţă de un bărbat, de 33 de ani, de cetăţenie nepaleză, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă, fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Cel în cauză este bănuit că, în cursul zilei de 12 octombrie, în jurul orei 15:50, în timp ce se afla în comuna Petreşti, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat cu un obiect contondent-tăietor, un bărbat, de 29 de ani, de cetăţenie ugandeză", precizează IPJ Dâmboviţa.

Totodată, bărbatul de 33 de ani, ar fi lovit cu acelaşi obiect, un alt bărbat, de 44 de ani, cetăţean nepalez.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Pe parcursul zilei de marţi, bănuitul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Găeşti, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

