Vicepreşedinta Parlamentului European, Eva Kaili, şi alte trei persoane au fost arestate duminică şi puse oficial sub acuzare în Belgia, într-un dosar de corupție.

Procurorii care anchetează cazul au spus că suspectează de luni de zile că un stat din Golf, Qatar, încearcă să influențeze deciziile de la Bruxelles. Pe lângă Eva Kaili a mai fost arestat influentul fost europarlamentar italian Pier Antonio Panzeri, în vreme ce birourile și casele ambilor au fost percheziționate. Au mai avut loc percheziții fără precedent chiar în incinta Parlamentului European din Bruxelles, birouri puse sub sigiliu, iar în afară de Panzeri încă alte 6 persoane, toate italiene, au fost reținute în urma perchezițiilor domiciliare. Saci burdușiți cu bani, la propriu, au fost astfel găsiți în casa Evei Kaili, la fel, în casa italianului Antonio Panzeri, anchetatorii belgieni au descoperit nu mai puțin de 600 de mii de euro în cash, ei confiscând cu totul, în timpul perchezițiilor în mai multe locuri, circa un milion de euro.

Cine mai este implicat?

Partenerul lui Kaili, Francesco Giorgi, a fost și el reținut, potrivit poliției. El este consilier pe Orientul Mijlociu și regiunea din Nordul Africii în cadrul Parlamentului European – și unul dintre fondatorii ONG-ului numit „Fight Impunity”, care vrea să promoveze „responsabilitatea ca pilon central al arhitecturii justiției internaționale”. Președintele Fight Impunity este Pier Antonio Panzeri, o figură centrală în acest caz. Soția și fiica sa au fost de asemenea reținute de poliția italiană. Un mandat emis pentru arestarea lor, consultat de Politico, îl acuză pe Panzeri de „intervenție politică cu membrii ce lucrau la Parlamentul European în beneficiul Qatarului și Marocului”.

Foști consilieri parlamentari, în special cei cu legături cu Fight Impunity, sunt de asemenea anchetați. Pe lângă arestarea lui Giorgi, polițiștii au sigilat biroul unui alt asistent europarlamentar care a lucrat pentru Fight Impunity, actualmente consilier al europarlamentarului belgian S&D Marie Arena. Arena, care a moștenit președinția subcomisiei privind drepturile omului de la Panzeri și lucrează îndeaproape cu Fight Impunity, a confirmat că biroul asistentului a fost sigilat. Arena a spus că ea însăși nu a fost interogată de poliție. Potrivit agenției de presă italiene Ansa, Niccolò Figà-Talamanca a fost de asemenea reținut. El este directorul general al unui alt ONG, No Peace Without Justice.

Concentrată pe justiția penală internațională, drepturile omului și promovarea democrației în Orientul Mijlociu și Africa, are aeeași adresă din Bruxelles precum Fight Impunity, la 41 Rue Ducale. Emma Bonino, fost eurodeputat liberal și ministru de externe italian, a fondat No Peace Without Justice. Ea este listată ca membru onorific al consiliului de administrație al Fight Impunity.Fostul premier francez Bernard Cazeneuve, fostul comisar european pentru Migrație Dimitris Avramopoulos, fostul șef al diplomației europene, Federica Mogherini și fostul europarlamentar Cecilia Wikström sunt de asemenea pe lista membrilor onorifici din consiliu.

Mogherini și-a dat demisia sâmbătă dimineață din consiliu, potrivit unui purtător de cuvânt al institutului College d’Europe, unde Mogherini este acum rector. Avramopoulos a spus într-un mail trimis duminică dimineață că el, Cazeneuve și Wikström de asemenea au demisionat „imediat atunci când au fost informați vineri”. Nu este vizat doar Parlamentul European. Printre cei reținuți se află și Luca Visentini, care doar luna trecută a devenit secretar general al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC). Înainte de aceasta, el a fost șeful Confederaţiei Europene a Sindicatelor.

Publicația „La Repubblica“ scrie că „se vede că unor anumiți europarlamentari nu le mai ajung salariile și beneficiile cumulate de zece mii de euro pe lună și că au nevoie de saci cu bani din Qatar, în schimbul promovării acelei autocrații islamice din Golful Persic“.

Atena îngheaţă toate activele eurodeputatei Eva Kaili

Autoritatea de luptă împotriva spălării banilor din Grecia a anunţat luni că îngheaţă toate activele vicepreşedintei elene a Parlamentului European, Eva Kaili. Măsura împotriva eurodeputatei, exclusă din partidul socialist grec PASOK-KINAL în urma acestui caz, vizează „conturile bancare, seifurile, companiile şi orice alte active financiare“, potrivit preşedintelui autorităţii, Haralambos Vourliotis, citat de un membru al aceleiaşi instituţii.

Instituţiile bancare elene şi serviciile de stat competente au fost deja informate de această măsură de către Autoritatea de luptă împotriva spălării banilor, potrivit acestui reprezentant al organizaţiei. Măsura de îngheţare a activelor le vizează de asemenea şi pe rudele apropiate ale Evei Kaili, cum ar fi părinţii, conform sursei citate. În colimatorul Autorităţii de luptă împotriva spălării banilor se află de asemenea şi o companie imobiliară recent apărută într-un cartier şic din Atena, Kolonaki, şi care ar fi fost creată de eurodeputata de 44 de ani şi de partenerul său italian, de asemenea închis în Belgia. Reţinerea Evei Kaili, eurodeputată din 2014 şi vicepreşedintă a Parlamentului European din ianuarie, a stârnit reacţii puternice în Europa, în special în ţara sa natală.

Scandalul pune în mare dificultate grupul social-democraților

„Il Corriere della Sera“ realizează un portret al cuplului Eva Kaili – Francesco Giorgi pe care îi numește „frumoșii Bruxelles-ului“. „Sunt unul dintre acele cupluri care nu trec neobservați întrucât ambii sunt foarte frumoși“, ea o fostă jurnalistă de televiziune, originară din Salonic, el, originar din Milano, cu o lungă experiență de asistent europarlamentar, cu pasiune pentru iahting și pescuit, detaliază cotidianul italian. „Când în spatele imaginii se ascunde corupția“, titrează ziarul elen „To Vima“, extinzând analiza de la acest caz punctual la „modul în care partidele și alegătorii contribuie la afirmarea politicienilor, în condițiile în care imaginea domină din ce în ce mai mult, cu o indiferență impresionantă față de substanță“.

„Elemente care odinioară erau considerate obligatorii precum educația, experiența profesională, claritatea în poziționarea ideologică, capacitatea de gestionare a problemelor, sunt acum lăsate deoparte și ceea ce contează este dacă dă bine la cameră, dacă emană „aerul“ care ar trebui, dacă îmbină „tinerețea” și „dinamismul“. În același timp sunt marginalizate principii precum onestitatea și integritatea, deschizându-se astfel calea către corupție, care devine endemică” subliniază cotidianului elen.

Scandalul pune în mare dificultate grupul social-democraților care în luna noiembrie s-a opus votării unei rezoluții împotriva Qatarului, în ciuda estimărilor că este posibil ca circa 6.500 de imigranți să-și fi pierdut viața din cauza condițiilor de lucru pe șantierele pentru construcția spațiilor care găzduiesc Campionatul Mondial de Fotbal.

