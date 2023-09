Scandal în trafic între șoferițe: "I-am explicat că mașinile automate și cele manuale sunt diferite, m-a făcut mincinoasă și a amenințat că cheamă poliția"

Copleșiți de aglomerația din trafic, mulți șoferi intră cu ușurință în conflicte, mai ales în marile orașe unde numărul mașinilor este foarte mare.

O șoferiță din Cluj-Napoca a relatat cum a ajuns să se certe cu o altă femeie aflată la volan, făcând apel la instructorii auto să-i învețe pe elevi diferențele dintre mașini, după cum a scris pe Facebook.

"A urlat la mine fiindcă nu îmi funcționează lămpile de frână"

"Aș avea o rugăminte la instructorii care sunt pe mașini automate, să le explice elevilor ce înseamnă frâna de motor.

Azi, o proaspătă conducătoare a urlat la mine fiindcă nu îmi funcționează lămpile de frână, și că ea aproape a intrat în mine din cauza asta. I-am explicat ce manevre am folosit și domnișoara a procedat să urle la mine, că nu există frână de motor, că e doar un mit, și că eu sunt de vină că nu îmi repar lampa de frână.

I-am arătat că îmi funcționează, dar domnișoara a continuat să urle la mine, până am întrebat-o ce mașină conduce și mi-a răspuns că automată, și că ea știe cum ar trebui să funcționeze, fiindcă acum a făcut școala de șoferi.

Când i-am explicat că mașinile automate și cele manuale sunt diferite m-a făcut mincinoasă și a amenințat că cheamă poliția.

Deci vă rog frumos, instructori, învățați elevii diferențele între mașini și modul de funcționare", a scris aceasta pe grupul Info Trafic Cluj-Napoca.

"De ce nu ai lăsat-o să scheme poliția?"

Postarea a fost comentată de membrii grupului, mulți ironizându-le pe protagoniste.

"De ce nu ai lăsat-o să scheme poliția? O lămureau ei."

"V-ați găsit amândouă."

"De la ce v-ați luat?"

"Nu, nu, dacă are ambreiaj sau nu, am întâlnit pe unul care mi-a zis că are mașină automată și el n-are ambreiaj…"

"Proaspăta absolventă o să strige la fiecare conducător de mașină electrică pentru că în regenerare nu apar becurile de frână."

"Trebuia să o lași să cheme poliția...poate își lua și amendă pentru scandal și sesizare aiurea."

"Este și la automată frână de motor mai ales dacă o treci pe modul sport sau pe modul "Low" (care e fix pt. frână de motor). M-am certat și eu cu un conducător auto care susținea sus și tare că nu îmi merge stopul pe frână în trafic bară la bară. I-am explicat că o mașină cu motor V6 sau V8 plus tracțiune integrală are o frână de motor destul de agresivă. Dar uneori n-ai cu cine..."

"Vând schimbător de automată pentru mașini manuale. Prin convertire se anulează și eroarea de bec frână de motor. Cer dar nu ofer seriozitate."

