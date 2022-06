Scandal uriaș la ATP Stuttgart. Un fost lider mondial a fost înjurat de mamă de adversar, în limba rusă VIDEO

Tenismenul britanic Andy Murray (68 ATP), fost lider mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului pe iarbă de la Stittgart, într-un meci marcat de o reacție scandaloasă a adversarului său, kazahul Alexander Bublik (42 ATP).

Andy Murray l-a învins pe Bublik cu 6-3, 7-6, după o partidă care a durat o oră și 44 de minute, tenismenul britanic urmând să-l înfrunte în faza următoare pe grecul Stefanos Tsitsipas.

Din păcate, meciul a fost marcat în finalul primului set de o reacție necontrolată a lui Bublik, care a adresat mai multe înjurături în limba rusă, inclusiv la adresa mamei lui Andy Murray, o traducere aproximativă fiind publicată mai jos, pe rețelele sociale.

Bublik (sound) Who know russian language (warning 18+) he should be fined immediately!!! Neved heard that from tennisplayer before! bad words about @theweissenhof about Andy Murray, @atptour @TennisTV (video @TennisTV ) pic.twitter.com/u2wWBJKO2q

Something like this.

Mainly court, tournament, Andy is fucked and Andys mother he fucked and to be fucked and suggesting to do it with friend/coach after match if no errors from Andy. pic.twitter.com/osUFCQcArS