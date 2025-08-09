Scandal la urgențe. Un tânăr agitat s-a apucat să răstoarne aparatura medicală. Ce amendă a primit

Un tânăr de 20 de ani care s-a prezentat, în stare de agitație, la Compartimentul de Primiri Urgențe Găești, județul Dâmbovița, solicitând îngrijiri medicale, a fost amendat cu 8.000 de lei după ce a făcut scandal și a răsturnat aparatura medicală.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a anunțat, joi, că polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au fost sesizați, miercuri seară, despre producerea unui incident la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc Găești.

Astfel, s-a stabilit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Crângurile, s-ar fi prezentat în stare de agitație psihomotorie la Compartimentul de Primiri Urgențe, solicitând îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul ar fi răsturnat aparatura medicală, tulburând astfel ordinea și liniștea publică.

Polițiștii l-au sancționat contravențional pe tânăr cu amendă în valoare de 8.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Ads