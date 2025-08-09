Scandal la urgențe. Un tânăr agitat s-a apucat să răstoarne aparatura medicală. Ce amendă a primit

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 07 August 2025, ora 12:29
1154 citiri
Scandal la urgențe. Un tânăr agitat s-a apucat să răstoarne aparatura medicală. Ce amendă a primit
Intrare într-un spital FOTO Pixabay

Un tânăr de 20 de ani care s-a prezentat, în stare de agitație, la Compartimentul de Primiri Urgențe Găești, județul Dâmbovița, solicitând îngrijiri medicale, a fost amendat cu 8.000 de lei după ce a făcut scandal și a răsturnat aparatura medicală.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a anunțat, joi, că polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au fost sesizați, miercuri seară, despre producerea unui incident la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc Găești.

Astfel, s-a stabilit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Crângurile, s-ar fi prezentat în stare de agitație psihomotorie la Compartimentul de Primiri Urgențe, solicitând îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul ar fi răsturnat aparatura medicală, tulburând astfel ordinea și liniștea publică.

Polițiștii l-au sancționat contravențional pe tânăr cu amendă în valoare de 8.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Ciprian Ciucu, despre scandalul PSD-USR: ”Sper să nu fie un calcul de genul 'căutăm un pretext să ieșim de la guvernare'”
Ciprian Ciucu, despre scandalul PSD-USR: ”Sper să nu fie un calcul de genul 'căutăm un pretext să ieșim de la guvernare'”
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu susține, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcționarea coaliției, că PSD este un partid abil și nu face...
Răspunsul ministrului Sănătății după ce managerul demis de la Centrul de Arși Floreasca l-a acuzat că i-a pătat imaginea: ”O exagerată stimă de sine”
Răspunsul ministrului Sănătății după ce managerul demis de la Centrul de Arși Floreasca l-a acuzat că i-a pătat imaginea: ”O exagerată stimă de sine”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat joi seară, 7 august, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul șef al...
#scandal, #urgente, #Dambovita , #stiri juridice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
In ziua in care a implinit 38 de ani, Madalina Ghenea a renuntat la haine si a publicat imaginile pe internet
ObservatorNews.ro
In cat timp vrea Guvernul sa ii lase pe romani sa isi ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
Adevarul.ro
Cum arata harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate intre Ucraina si Rusia, la negocierile cu Trump

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Întâlnirea crucială Trump-Putin: Președintele SUA în fața unui pericol, Kremlinul întinde o capcană
  2. Rusia lansează un „catalog” online cu copii ucraineni pentru adopție, clasificați după culoarea ochilor și a părului
  3. De frica lui Trump, peste un milion de migranți ilegali au părăsit SUA din proprie inițiativă
  4. A murit o legendă a spațiului. Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, s-a stins din viață la 97 de ani FOTO
  5. Momentul în care o dubă este spulberată de un tren pe calea ferată. Șoferul a scăpat ca prin minune VIDEO
  6. Cinci scenarii despre cum se poate încheia războiul din Ucraina. Cât de utilă va fi întâlnirea dintre președinții Trump și Putin
  7. Ceea ce Putin și Trump ar putea conveni nu este ceea ce are nevoie Ucraina sau Europa ANALIZĂ
  8. O femeie a fost înjunghiată de un necunoscut, pe o stradă din București. Victima, șocată că niciun trecător nu s-a oprit să o ajute
  9. Întâlnirea Trump-Putin ar putea "redesena" nu doar Ucraina, ci și Europa. Avertisment sumbru venit din Germania
  10. Trump cere demisia imediată a directorului general Intel din cauza legăturilor cu China