Scandal monstru între două familii din Hunedoara. Mai multe persoane au ajuns la spital. Care a fost „mărul discordiei”

Trei persoane cu vârste cuprinse între 31 şi 41 de ani, din comuna Buceş, judeţul Hunedoara, au fost reţinute pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în urma unui scandal izbucnit între două familii.

În urma violenţelor, o femeie şi un bărbat au fost răniţi.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brad au fost sesizaţi, vineri, prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că, în comuna Buceş, are loc un scandal în care sunt implicate mai multe persoane.

”În urma deplasării la faţa locului şi a verificărilor efectuate, s-a stabilit că incidentul ar fi izbucnit pe fondul unor neînţelegeri între două familii, degenerând într-o altercaţie fizică. În urma conflictului, două persoane, o femeie de 40 de ani şi un bărbat de 37 de ani, au suferit leziuni corporale”, a informat, sâmbătă, IPJ Hunedoara.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii au reţinut pentru 24 de ore trei persoane, cu vârste între 31 şi 41 de ani, acestea urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Brad, cu propuneri legale.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

