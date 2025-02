În timp ce în conturi le intrau zeci de milioane de euro de la clienți pentru apartamente care nu s-au construit niciodată, șefii companiei Nordis investeau sume uriașe în campanii publicitare menite să le îmbunătățească imaginea și în sejururi de lux pentru cei care le-ar fi putut protecție.

Conform Recorder.ro închirierea de avioane private pentru transportul liderilor PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, reprezintă doar o parte a poveștii. Cei de la Recorder au descoperit că firmele din grupul Nordis au plătit și organizat vacanțe în străinătate pentru prezentatoarea TV Anca Alexandrescu, un inspector al Fiscului care realizase controale la dezvoltatorul imobiliar, dar și pentru politicienii Sorin Grindeanu și Alfred Simonis.

În afară de călătoriile cu avioane private, care sunt deja cunoscute în spațiul public, cei doi lideri PSD au avut parte și de pachete turistice complete, finanțate tot de companiile Nordis.

Unul dintre rapoartele ANAF referitoare la activitatea Nordis, obținut de Recorder, include o listă cu vacanțele plătite de firmele grupului Nordis pentru diverse persoane.

Printre acestea se numără și Anca Alexandrescu, cunoscută realizatoare a postului TV Realitatea Plus. În 2023, aceasta a călătorit împreună cu cei doi copii în Italia și Austria, sejururile fiind finanțate de o companie deținută de Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, și de Laura Vicol, soția sa și fost deputat PSD.

Se face referire la firma Hathor Trading Estate SRL, o companie comercială care obținea sume considerabile direct din fondurile încasate de Nordis, bazându-se pe promisiunile de vânzare ale apartamentelor care existau doar pe hârtie.

Avion, taxi, cazare. În total, costurile pentru cele două sejururi în străinătate de care a beneficiat Anca Alexandrescu prin intermediul Nordis Travel s-au ridicat la 27.631 de lei (aproximativ 5.500 de euro).

Fotografiile postate de aceasta pe internet, din Veneția și Viena, servesc drept dovadă, iar datele se aliniază cu cele menționate în facturile plătite de firma familiei Vicol-Ciorbă.

Conform documentelor din raportul ANAF, Hathor a efectuat plățile către Nordis Travel pentru călătoriile realizate de Anca Alexandrescu.

Inspectorii ANAF care au efectuat un control asupra grupului Nordis la începutul anului 2024 au considerat că facturile pentru vacanțe nu pot fi justificate în cadrul cheltuielilor. Hathor Trading Estate SRL, fiind o agenție imobiliară, nu avea motive să acopere costurile vacanțelor pentru un jurnalist și familia sa.

„Rezultă faptul că aceste cheltuieli efectuate de societatea verificată nu pot fi încadrate ca și cheltuieli deductibile efectuate în scopul desfășurării activităţii economice, întrucât nu respectă prevederile art. 25 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal”, scrie în documentul celor de la ANAF.

Timp de doi ani, între 2021 și 2023, conturile Hathor Trading Estate au fost utilizate pentru a cheltui aproximativ 1 milion de euro în scopul deplasărilor și vacanțelor patronilor Nordis și ale celor din cercul lor apropiat.

Destinațiile vizitate sunt variate și includ locuri precum Nisa, Saint Tropez, New York și Dubai. De multe ori, numele persoanelor care au realizat aceste deplasări nu apar în documentele contabile.

Contactată de cei de la Recorder, prezentatoarea TV Anca Alexandrescu a afirmat că a plătit amândouă excursiile.

„Eu mi-am plătit sejururile către Nordis Travel. Nu e treaba mea ce s-a întâmplat mai departe, eu nu am de unde să știu ce se întâmplă în contabilitatea unor firme. Singurul contact pe care l-am avut a fost cu Nordis Travel și am mai avut contact cu această firmă și ulterior, după ce și-a schimbat numele, pentru că am folosit-o pentru mai multe vacanțe.

Anul trecut, angajasem o vacanță și mi-au fost returnați banii pentru că hotelul la care angajasem acea vacanță a dat faliment”, a spus Anca Alexandrescu.

Conform recorder.ro, și un angajat de la Fisc ar fi beneficiat de banii cuplului Ciorbă-Vicol.

Sorin Voicu este unul dintre cei patru inspectori ANAF care sunt sub anchetă penală în cazul Nordis. El este acuzat că a ignorat neregulile descoperite în urma unui control efectuat la dezvoltatorul imobiliar în perioada noiembrie – decembrie 2021, unde a identificat o serie de plăți către firme care păreau a fi fantomă.

Potrivit surselor Recorder, anchetatorii au aflat că, la scurt timp după încheierea controlului, Voicu a plecat în vacanță la Dubai împreună cu familia, utilizând serviciile firmei Nordis Travel SRL, parte a grupului condus de Vladimir Ciorbă. Costul serviciilor de turism ar fi depășit 10.000 de euro.

În martie 2024, Sorin Voicu a fost numit director al Direcției de Coordonare și Control al Cazurilor Complexe la ANAF, având în subordine toți inspectorii responsabili de verificarea grupului Nordis.

Potrivit informațiilor obținute de Recorder, Voicu a solicitat date în timpul inspecțiilor, a luat notițe și, la finalul controlului, a refuzat să semneze sesizarea adresată DIICOT. De asemenea, se pare că le-ar fi cerut inspectorilor antifraudă să nu formuleze concluzii sau să efectueze încadrări fiscale, ci doar să transmită Parchetului documentele pe care le-au confiscat de la Nordis.

