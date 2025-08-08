Avertisment pentru Guvernul Bolojan în scandalul pensiilor private. De ce nu este acceptabilă dublarea perioadei de plată, de la 5 la 10 ani

Dublarea perioadei de plată a pensiei, de la 5 la 10 ani, pentru cei care optează pentru plăți eșalonate, în condițiile în care speranța de viață la pensionare a românilor este una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană, nu este acceptabilă, a declarat, pentru AGERPRES, Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF).

'Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) salută decizia Guvernului României de a amâna adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, care nu a ținut cont de niciuna dintre propunerile trimise de noi, în scurtul interval de consultare publică pe care l-am avut la dispoziție.

Menționăm că AURSF nu a fost implicată și nici consultată anterior de grupul de lucru format din ASF, APAPR și cele trei ministere care figurează în expunerea de motive care însoțește proiectul de lege. Ca reprezentanți legitimi ai participanților și beneficiarilor de pensii private, membrii ai board-ului Federației Europene a Utilizatorilor de Servicii Financiare încă din 2016, am militat în mod constant pentru drepturile și interesele acestora și vom continua să o facem.

Schimbarea completă de paradigmă din prezent, cu reducerea de la 100% la 25% a sumei forfetare care poate fi retrasă la pensionare, fără nicio excepție, nici măcar pentru cazuri sociale sau medicale grave, precum și dublarea perioadei de plată a pensiei, de la 5 la 10 ani, pentru cei care optează pentru plăți eșalonate, în condițiile în care speranța de viață la pensionare a românilor este una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană, nu este acceptabilă.

Nici nivelul foarte ridicat admis (0,05% lunar) pentru comisioanele percepute pentru administrarea fondurilor de plată a pensiilor private, fără nicio legătură cu performanța acestei administrări, nu poate fi acceptat', a spus Alin Iacob.

El a afirmat că organizația își manifestă totala deschidere de a participa activ la orice dezbatere sau consultare publică pe marginea proiectului de lege, pentru ca interesele participanților și ale beneficiarilor de pensii private să fie corect reflectate în viitoarea lege de plată a pensiilor private.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată, respectiv, pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului, a declarat președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul ședinței de Guvern.

