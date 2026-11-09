A doua bancă ce a pierdut în instanță în dosarul ROBOR. Prima a fost CEC Bank

Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenței depusă de Banca Comercială Română în dosarul ROBOR. Este cea de-a doua hotărâre a unei instanțe, după cea similară luată săptămâna trecută în cazul CEC Bank, în seria de procese ce a urmat amenzilor de 3,7 miliarde de lei date băncilor de Concurență.

Potrivit Profit.ro, Curtea de Apel București a respins cererea BCR ca inadmisibilă. Decizia poate fi atacată cu recurs, care urmează să se judece la Înalta Curte de Casație și Justiție.

BCR a fost sancționată de Consiliul Concurenței cu o amendă de 577,36 milioane de lei (circa 110 milioane de euro). Cererea de suspendare ar fi înghețat efectele sancțiunii aplicate de Concurență, inclusiv amenda record, până la judecarea dosarului de fond în care este contestat actul administrativ.

Ads

La fel ca și CEC Bank, care a primit o decizie similară săptămâna trecută, pentru o amendă de 333 de milioane de lei, BCR va urma foarte probabil toate căile legale rămase, inclusiv recursul la ICCJ.

Potrivit sancțiunii autorității de concurență, băncile sunt obligate să vină și cu propuneri pentru un nou mecanism, ce urmează să fie avizat de Consiliu, astfel încât să fie înlăturată principala critică în ceea ce privește fixingul ROBOR: transparența reciprocă prea mare a cotațiilor în perioada de fixing, despre care autoritatea spune că a influențat cotațiile în defavoarea clienților.

Cum instanța nu a admis cererea de suspendare, rămâne valabilă și această obligație de a modifica mecanismul de cotare a ROBOR.

BCR este una dintre cele 10 bănci amendate de Consiliu cu un total de 3,7 miliarde de lei pentru modul în care și-au făcut vizibile reciproc cotațiile și au schimbat informații în timpul procesului de fixing. Această transparență a prețului, în ceea ce Concurența consideră o perioadă sensibilă, ar fi dus la creșterea dobânzilor în defavoarea clienților cu rate variabile în funcție de nivelul ROBOR.

Ads

Toate cele 10 bănci au atacat sancțiunea pe fond și au solicitat instanței și suspendarea acesteia, până la finalizarea litigiilor principale.

"Speranța mea e că vom avea decizii care vor fi convergente de la instanță. Ar fi straniu dacă s-ar lua decizii diferite", a declarat recent președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, după ce Curtea de Apel a respins prima cerere de suspendare a sancțiunii, în cazul CEC Bank.

Dacă nici celelalte bănci nu vor obține de la instanță suspendarea deciziei, atunci vor trebui să vireze la Fisc și sumele din amendă.

La rândul lor, băncile consideră că reglementările BNR le-au obligat să mențină transparența permanentă a cotațiilor în toată ziua de tranzacționare, astfel că nu le poate fi imputată o vină.

Banca Națională a României (BNR) preciza, săptămâna trecută, că nu are în vedere o modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR.

Ads

”BNR nu consideră că există vreun motiv de revizuire a cadrului normativ”, susține conducerea BNR.

Precizările au loc în contextul deciziei Consiliului Concurenței de a amenda mai multe bănci pentru înțelegeri în stabilirea indicatorului.

Ads

Ads