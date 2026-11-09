A doua bancă ce a pierdut în instanță în dosarul ROBOR. Prima a fost CEC Bank

Autor: Adrian Zia
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 20:07
14159 citiri
A doua bancă ce a pierdut în instanță în dosarul ROBOR. Prima a fost CEC Bank
S-a aflat numele celei de-a doua bănci care a pierdut în instanță în dosarul ROBOR Colaj FOTO Pexels și Ziare.com

Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenței depusă de Banca Comercială Română în dosarul ROBOR. Este cea de-a doua hotărâre a unei instanțe, după cea similară luată săptămâna trecută în cazul CEC Bank, în seria de procese ce a urmat amenzilor de 3,7 miliarde de lei date băncilor de Concurență.

Potrivit Profit.ro, Curtea de Apel București a respins cererea BCR ca inadmisibilă. Decizia poate fi atacată cu recurs, care urmează să se judece la Înalta Curte de Casație și Justiție.

BCR a fost sancționată de Consiliul Concurenței cu o amendă de 577,36 milioane de lei (circa 110 milioane de euro). Cererea de suspendare ar fi înghețat efectele sancțiunii aplicate de Concurență, inclusiv amenda record, până la judecarea dosarului de fond în care este contestat actul administrativ.

La fel ca și CEC Bank, care a primit o decizie similară săptămâna trecută, pentru o amendă de 333 de milioane de lei, BCR va urma foarte probabil toate căile legale rămase, inclusiv recursul la ICCJ.

Potrivit sancțiunii autorității de concurență, băncile sunt obligate să vină și cu propuneri pentru un nou mecanism, ce urmează să fie avizat de Consiliu, astfel încât să fie înlăturată principala critică în ceea ce privește fixingul ROBOR: transparența reciprocă prea mare a cotațiilor în perioada de fixing, despre care autoritatea spune că a influențat cotațiile în defavoarea clienților.

Cum instanța nu a admis cererea de suspendare, rămâne valabilă și această obligație de a modifica mecanismul de cotare a ROBOR.

BCR este una dintre cele 10 bănci amendate de Consiliu cu un total de 3,7 miliarde de lei pentru modul în care și-au făcut vizibile reciproc cotațiile și au schimbat informații în timpul procesului de fixing. Această transparență a prețului, în ceea ce Concurența consideră o perioadă sensibilă, ar fi dus la creșterea dobânzilor în defavoarea clienților cu rate variabile în funcție de nivelul ROBOR.

Toate cele 10 bănci au atacat sancțiunea pe fond și au solicitat instanței și suspendarea acesteia, până la finalizarea litigiilor principale.

"Speranța mea e că vom avea decizii care vor fi convergente de la instanță. Ar fi straniu dacă s-ar lua decizii diferite", a declarat recent președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, după ce Curtea de Apel a respins prima cerere de suspendare a sancțiunii, în cazul CEC Bank.

Dacă nici celelalte bănci nu vor obține de la instanță suspendarea deciziei, atunci vor trebui să vireze la Fisc și sumele din amendă.

La rândul lor, băncile consideră că reglementările BNR le-au obligat să mențină transparența permanentă a cotațiilor în toată ziua de tranzacționare, astfel că nu le poate fi imputată o vină.

Banca Națională a României (BNR) preciza, săptămâna trecută, că nu are în vedere o modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR.

”BNR nu consideră că există vreun motiv de revizuire a cadrului normativ”, susține conducerea BNR.

Precizările au loc în contextul deciziei Consiliului Concurenței de a amenda mai multe bănci pentru înțelegeri în stabilirea indicatorului.

Consiliul Concurenței a obținut prima victorie în instanță împotriva băncilor în dosarul ROBOR. Cine a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii
Consiliul Concurenței a obținut prima victorie în instanță împotriva băncilor în dosarul ROBOR. Cine a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii
Curtea de Apel București a respins joi, 5 noiembrie, cererea înaintată de CEC Bank privind suspendarea aplicării deciziei prin care Consiliul Concurenței a sancționat cele zece instituții...
Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari
Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari
Proprietarii de apartamente ar putea instala mai ușor panouri fotovoltaice pe balcon sau împreună cu vecinii, pe acoperișul blocului, dacă două proiecte înregistrate la Senat pe 4 noiembrie...
#scandalul robor, #Consiliul Concurentei amenzi, #banci amendate , #ROBOR
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"De-a dreptul socant": Ionut Radu, comunicat fara precedent dupa ce a fost acuzat ca a refuzat nationala!
Adevarul.ro
Majorarea pensiilor din 2027, pusa sub semnul intrebarii. "Vor fi mai multi lei, dar mai putin valorosi"
DigiSport.ro
Din milionar, fostul fotbalist roman lucreaza acum in constructii: cum arata dupa ce s-a retras

Fără Filtru Ep. 104 - Rogobete a descoperit cât de greu te programezi la un spital de stat

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Statul cu cel mai ridicat nivel al calității vieții din lume caută sute de mii de angajați. A relaxat legislația muncii pentru a acoperi deficitul de specialiști în 20 de domenii
  2. De la curierat în Elveția la o rețea proprie de servere în Vrancea. Povestea românilor care au dezvoltat o curiozitate din copilărie într-un business în județul natal
  3. Familia care deține compania Lego cumpără 10.000 de hectare de teren agricol, deși prețurile cresc. În ce vrea să îl transforme
  4. NASA a prezentat contracte de 10 miliarde de dolari pentru viitoarea bază pe Lună. Va fi construită în următorii 6 ani
  5. O investiție imobiliară blocată acum 10 ani revine în forță. Milionarul spaniol Jose Alberto Barreras pompează 20 de milioane de euro lângă Cimitirul Bellu
  6. ”Am intrat într-o nouă eră a extremelor climatice”. Pământul acumulează căldură într-un ritm tot mai accelerat, avertizează ONU
  7. A doua bancă ce a pierdut în instanță în dosarul ROBOR. Prima a fost CEC Bank
  8. ”TAROM va exista cu siguranță și anul viitor.” Directorul companiei îi îndeamnă pe pasageri să cumpere cu încredere bilete: ”Avem planuri mari”
  9. Răspunsul lui Radu Miruță după ce actualul ministru al Transporturilor a reclamat un sabotaj privind tunelul Momaia: ”Au întârziat datul drumului ca să-i ofere ofrandă”
  10. Dacia pregătește o surpriză. Un nou SUV subcompact care va schimba raportul de forțe pe piața mașinilor electrice din Europa. Cât va costa Sandrider