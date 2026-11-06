Consiliul Concurenței a obținut o nouă victorie în instanță împotriva băncilor în dosarul ROBOR. "E o bancă comercială, nu o bancă de stat"

Consiliul Concurenței a obținut încă o hotărâre favorabilă crucială în instanță împotriva băncilor din România sancționate în dosarul manipulării indicelui ROBOR, deschizând calea pentru executarea silită a unor amenzi record de 3,73 miliarde de lei. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a confirmat vineri seară, 6 noiembrie, că, după respingerea cererii depuse de CEC Bank, o a doua instituție bancară majoră, cu capital privat, a pierdut acțiunea de suspendare a sancțiunilor, fiind obligată de lege să verse banii la bugetul de stat în termen de o lună.

O nouă bancă privată obligată la plată sub protecția secretizării

Succesul judiciar înregistrat la Curtea de Apel București forțează instituțiile bancare comerciale să achite debitele istorice stabilite în luna iunie 2026, indiferent dacă acestea vor alege sau nu să apeleze la căile extraordinare de atac.

„Astăzi, am aflat că am mai câștigat încă un caz. (...) Am câștigat două din zece. Nu pot să vă spun (despre ce bancă e vorba - n.r.). E o bancă comercială, nu o bancă de stat, cum e CEC-ul. Nu pot să spun care, pentru că s-a cerut secretizarea deciziilor”, a declarat Chirițoiu la Antena 3 CNN.

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El a subliniat că mecanismele de suspendare respinse blochează orice încercare a companiilor bancare de a temporiza transferurile financiare către Fisc prin utilizarea recursurilor blocate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Decizia e executorie. Deci va trebui să respecte decizia și va trebui să plătească sancțiunea și să pună în practică decizia. (...) Desigur, are posibilitatea să facă recurs la Înalta Curte. Probabil că va dura câteva luni. Indiferent cine pierde la Curtea de Apel, va face recurs la Înalta Curte. Chiar dacă se va face recursul, băncile care pierd suspendarea vor trebui să pună în executare decizia. Nu o să se mai aștepte recursul, care va dura șase luni, un an”.

Cartelul dobânzilor și lista completă a amenzilor de 710 milioane de euro

Investigația de amploare demarată de autorități la finele anului 2022 a scos la iveală acorduri anticoncurențiale grave între cele zece bănci participante la procedura zilnică de fixing a ROBOR. Inspectorii de concurență au dovedit că băncile și-au coordonat cotațiile prin schimburi ilegale de informații confidențiale strategice legate de prețuri, eliminând autonomia comercială impusă de legislația națională și europeană. Unul dintre primele dosare ajunse în fața judecătorilor a fost cel deschis de BRD – Groupe Société Générale, însă pronunțarea a fost amânată.

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„Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR și este bazată, desigur, pe constatarea încălcării regulilor de concurență, nu a altor norme”.

Cele mai severe pedepse financiare din istoria sectorului de creditare din România au fost aplicate liderilor de piață:

* Banca Transilvania – 875,74 milioane de lei (plus 85,03 milioane de lei pentru fapta realizată de OTP Bank România, preluată de BT)

* BCR – 577,36 milioane de lei

* Raiffeisen Bank – 442,49 milioane de lei

* UniCredit – 431,03 milioane de lei

* BRD – 412,47 milioane de lei

În cadrul aceleiași rețele de sancțiuni se regăsesc ING Bank, CEC Bank (amendată cu 332,98 milioane de lei), Exim Banca Românească, Intesa Sanpaolo România și Libra Internet Bank. Companiile de creditare contestă pe fond acțiunea și susțin că își vor dovedi nevinovăția.

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Planuri de conformare obligatorii până la sfârșitul lunii noiembrie

Prezentele decizii judiciare obligă băncile la măsuri urgente, separate de procesele de anulare, unde se va examina strict legalitatea investigației. Chirițoiu a explicat vineri, la un eveniment economic de la Sinaia, că autoritatea nu urmărește eliminarea indicelui sau retragerea băncilor din fixing, ci modificarea practicilor comerciale abuzive. Până la sfârșitul lunii noiembrie, toate entitățile vizate trebuie să depună planuri clare de conformare concurențială, sub amenințarea unor noi sancțiuni administrative.

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